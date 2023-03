Klokani už jsou v tabulce čtvrtí. V Ďolíčku porazili Pardubice

Domácí výhra nad Pardubicemi a odložení zápasu Jablonec - Slovácko. To jsou dva důvody toho, že fanoušci fotbalistů Bohemians vidí svůj tým po 23. kole FORTUNA:LIGY na čtvrtém místě tabulky. Pražané na svém stadionu vyhráli potřetí v ligové sezoně a už nejsou nejhorším domácím týmem soutěže. Východočeši nebodovali po čtyřech zápasech a zůstali na 16. místě o skóre za Zlínem. Pardubicím tak nevyšel návrat do Ďolíčku, kde do konce podzimu měly dvě a půl sezony domácí azyl.

Martin Hála z Bohemians se raduje z gólu, kterým otevřel skóre utkání s Pardubicemi. | Foto: ČTK