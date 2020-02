„Na soustředění jsme měli úžasné podmínky. Od ubytování až po hřiště. V tomhle směru bylo vše pozitivní,“ pochvaluje si.

Bartek a Dostál jsou zpět v zátěži

Jeho svěřenci zatím v rámci zimní přípravy odehráli šest zápasů a čeká je už jen sobotní generálka s Mladou Boleslaví. Základní sestava by se tak už mohla trenérovi rýsovat, ale i když jarní část FORTUNA:LIGY začíná už příští víkend, má v ní ještě několik otazníků.

„K základní sestavě jsme ještě úplně nedošli. Během přípravných zápasů jsme se snažili do hráčů dost co nejvíce nových taktických prvků, což pro ně bylo náročné,“ míní Klusáček.

V Turecku prohrál tým Bohemians 3:4 s Křídly Sovětů ze Samary, dánským SonderjyskE a porazil ukrajinský SC Dnipro 2:1. „První dva zápasy byly kvalitní, ve třetím proti dánskému soupeři se už projevila nakumulovaná únava. Poslední zápasy před odjezdem ze soustředění bývají obecně složité. Kluci toho měli opravdu dost a nebylo už moc z čeho brát,“ vrací se k tureckým utkáním.

Problémem Bohemky na podzim byl vysoký počet zraněných hráčů. Marodka se ale postupně vyprazdňuje. „Puškáč je už v plném zápřahu, Levin má takový poloindividuální plán, ale je schopen nastoupit do zápasu, na soustředění se do plného zatížení dostával Dostál, který by už zvládl odehrát kratší pasáž. Podobné je to u Barteka. Přetrvávají potíže má Pokorný, u Krcha věřím, že se brzy zapojí,“ přibližuje Klusáček zdravotní stav kádru.

Ostrý start do jara

Příprava finišuje a většina ligových týmů má před sebou už jen závěrečné generálky. Bohemians si k ní do svého Ďolíčku pozvali Mladou Boleslav, která je po odchodech útočníků Mešanoviče s Komličenkem a dlouhodobém zranění kapitána Matějovského hodně nečitelným soupeřem.

„Je to generálka, takže o soupeři nepřemýšlíme. Starosti dělá počasí a fakt, jestli se dostaneme v týdnu na přírodní trávu. Hodně věcí jsme už v přípravě udělali, ale hodně toho máme ještě před sebou,“ uvědomuje si kouč.

Po víkendu přijde na řadu netrpělivé čekání na první mistrovský zápas. „Těch pár dnů je většinou znát trochu nervozity a očekávání. Intenzita tréninků klesne, aby se hráči dostali z únavy a zregenerovali do optimálního módu,“ pokračuje trenér.

Hurá na Slavii

Start do jarní části ligy přinese pikantní souboj o krále Vršovic, Klokani totiž doma přivítají lídry a úřadující mistry ze Slavie. „Obecně je lepší hrát se silným soupeřem z kraje sezony. Nepřipravujeme se ale jen na Slavii, máme před sebou těžké jaro. Máme ze soupeře respekt, ale rozhodně se ho nebojíme,“ vzkazuje Luděk Klusáček do Edenu.

Partu z Ďolíčku nečeká na jaře nic jednoduchého. Jsou šest bodů nad barážovou příčkou a zároveň pět pod skupinou o evropské poháry.