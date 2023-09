Parádní obrat! Fotbalisté Bohemians dvěma góly ve druhém poločase překlopili na svou stranu domácí utkání se Sigmou Olomouc. Ta i bez nejlepšího střelce, kapitána a gólmanské jedničky v Ďolíčku dvakrát vedla. Po výsledku 3:2 ale Hanáci odjížděli zklamaní.

Fotbalisté Bohemians v Ďolíčku remizovali 1:1 s ostravským Baníkem. | Foto: Deník/Michal Káva

Trenér Václav Jílek řešil před utkáním v Ďolíčku spoustu nepříjemností. Do utkání proti Bohemians totiž nemohl pro zdravotní problémy nasadit nejlepšího střelce týmu Lukáše Juliše, chyběl také kapitán Radim Breite a rovněž brankářská jednička Matúš Macík. K dispozici nebyl ani stoper Jakub Pokorný.

V základní sestavě tak dostal příležitost Denis Kramář, který do tohoto duelu odehrál v nejvyšší soutěži v této sezoně pouhých 42 minut. Mezi třemi tyčemi pak naskočil poprvé v dresu Sigmy Olomouc ve FORTUNA:LIZE Tomáš Digaňa.

To domácí kouč Veselý protočil jedenáctku z týden starého remízového utkání s Ostravou pouze na jediném postu, když místo Puškáče nastoupil Matoušek. Na vítězství se nakonec podíleli oba, když první srovnal a druhému následně asistoval při rozhodnutí. Ale popořadě…

Do utkání i bez svých klíčových hráčů vstoupila Sigma dobře. Hned v osmé minutě předvedla krásnou kombinaci. Zmrzlý si na levé straně narazil s Navrátilem, který jej patičkou vyslal do vápna. Levý bek Hanáků poslal zpětnou přihrávku na Filipa Zorvana a ten technickou střelou otřel míč o břevno na vzdálenější tyči a poslal svůj celek do vedení.

Od té doby se ale domácí probudili. Naopak Olomoučtí nedokázali udržet míč a byli to domácí, kdo měl více ze hry a dostal se do zajímavých příležitostí. První měl Prekop, který kroutil míč na zadní tyč, ale Digaňa robinzonádou vyrazil na roh.

Poté obešel Matoušek na pravé straně Beneše, posílal přízemní přihrávku do malého vápna, ale Digaňa se do ní položil. Míč ale poslal jen k Prekopovi, který ležícího gólmana sice překopl, ale přestřelil také branku Sigmy.

Do třetice už se ale slovenský fotbalista dočkal. Hanáci sice odvrátili roh, ale Jan Kovařík si zasekl míč u lajny a netradičně pravačkou poslal centr do vápna, který byl natolik přesný, že se Erik Prekop dostal od Zmrzlého před jindy jistého a výborného hlavičkáře Beneše a hlavou poslal míč do šibenice. Digaňa neměl šanci a bylo ve 37. minutě vyrovnáno.

Inkasovaná branka jako by Sigmu probudila a Hanáci zapnuli. Ukázali, jak jsou v letošní sezoně efektivní. V poslední minutě první půle totiž Ventúra přidržel míč na hranici šestnáctky, počkal si na náběh Chvátala, na jehož centr si ve správný čas naběhl Jan Vodháněl, který přeskočil Hůlku a hlavičkou vrátil Olomouci vedení gólem do šatny.

Pro druhého nejlepšího střelce Sigmy Vodháněla je to již čtvrtý gól v ročníku. Tentokrát však gól proti bývalému celku neslavil. Za Bohemians odehrál 54 zápasů.

Ve druhém poločase si ani jeden z týmů dlouho nevypracoval žádnou velkou šanci. Až v 70. minutě přišel brejk domácích středem hřiště po nedůrazu Pospíšila. Prekop roztáhl hru na Kovaříka, který si připsal druhou asistenci, když posadil míč přímo na hlavu střídajícího Puškáče, jenž byl na hřišti pouhých pět minut a nedokázal jej ubránit Ondřej Zmrzlý.

Studená sprcha přišla pro Hanáky v 77. minutě. Hráči Bohemians předvedli perfektní kombinaci před jejím vápnem. Na jeden dotek si vyměnil míč trojzubec Matoušek, Prekop a Puškáč. První jmenovaný navíc celou akci zakončil dělovkou ze šestnáctky pod břevno. Navýšit vedení mohl Mužík, jeho střelu z úhlu ale Digaňa vyrazil. Hned nato zastříhal nůžkami Kovařík, ale minul olomouckou bránu.

Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc 3:2 (1:2)

Branky: 37. Prekop, 70. Puškáč, 77. Matoušek – 8. Zorvan, 45. Vodháněl. Rozhodčí: Pechanec – Vlček, Šimáček. ŽK: Hybš, Prekop, Jánoš, Hrubý - Vraštil, Vodháněl. Diváci: 5212.

Bohemians: Jedlička – Hůlka, Křapka, Hybš – M. Dostál (65. Köstl), Smrž, Jánoš (65. Puškáč), Kovařík – R. Hrubý – Jan Matoušek (81. Beran), Prekop (81. Mužík). Trenér: Jaroslav Veselý.

Olomouc: Digaňa – Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý – Ventúra, Pospíšil – Navrátil (78. Sláma), Zorvan (78. Fortelný), Vodháněl (83. Šíp) – Kramář (62 Zifčák). Trenér: Václav Jílek.