Pražané jsou třináctí a v případě vítězství by se v neúplné tabulce bodově dotáhli na deváté Slovácko. Pátý Jablonec by naopak srovnal třetí Olomouc.

„Jablonec vyhrál v pátek ve Zlíně a předtím také zaslouženě v derby v Liberci. Čeká nás tedy opravdu těžký soupeř. Komplikace můžou před zápasem zastihnout oba týmy. Uvidíme, v jaké sestavě nastoupíme,“ míní Erich Brabec, asistent kouče Bohemians Luďka Klusáčka.

Severočeši vy rádi přidali třetí výhru v řadě. „Je to důležitý zápas. Vždy, když něco uhrajeme venku, bylo by dobré to doma potvrdit. Samozřejmě bychom chtěli navázat na dvě výhry v Liberci i ve Zlíně, byli to oba těžcí soupeři. Musíme do zápasu znovu dát pracovitost, poctivost a fotbalovost,“ přeje si trenér Petr Rada.

V posledních pěti ligových zápasech těchto soupeřů platilo pořekadlo „můj dům, můj hrad“. Navíc klokanům se na jabloneckém hřišti příliš nedaří. Ze sedmnácti duelů samostatné české ligy na něm vyhráli jen dvakrát. Zopakují to dnes?