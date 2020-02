„Tahle dvojka nám hodně pomůže,“ vykládal trenér Luděk Klusáček. Ten poslal jmenované duo na hrot do sobotní generálky s Mladou Boleslaví. Středočeši jsou oslabeni po odchodu elitních útočníků Mešanoviče s Komličenkem, ale ve Vršovicích nebyli o moc slabší.

V úvodní půli hosté hráli prim, po přestávce ale přišel obrat domácích (2:1), který svými góly zařídili Pulkrab s Nečasem.

Uzdravený Bartek byl při chuti

„Začali jsme malinko rozpačitě a chvíli trvalo, než jsme se dostali do tempa. Hra se postupně zlepšovala a druhý poločas už byl slušný. Vytvořili jsme si hodně příležitostí, proto hodnotím vše pozitivně,“ řekl trenér Bohemky.

Co ještě zajímalo fanoušky? Nedočkavě vyhlíželi, zda už se do zápasu zapojí duo dlouhodobě zraněných opor David Bartek a Martin Dostál. Prvně jmenovaný nastoupil do druhé půle a asistoval u obou branek, Dostál hrál zatím jen za béčko, kde dostal více prostoru.

Koho do základu?

Klusáčkovi začínají docela příjemné starosti v dobrém světle se ukázalo více hráčů, než může nominovat do základní jedenáctky. „Sestava, co nastoupila na začátku utkání, se bude té ligové hodně blížit. Ale tak to mají v generálkách všechny týmy,“ prozradil kouč.

Zmiňované duo Pulkrab a Puškáč by do ní mělo patřit určitě. Zejména prvně jmenovaný kanonýr, jenž přišel do Ďolíčku na půlroční hostování ze Sparty. „Bohemka je teď pro mě ideální. Chci raději hrát než sedět na lavičce. Těším se,“ usmíval se dvaadvacetiletý útočník, který má na svém kontě 63 zápasů v nejvyšší soutěži, v nichž si připsal 21 gólů.

Kdyby se toto číslo rozrostlo, přišlo by to Bohemians náramně vhod. Tým trenéra Klusáčka bude totiž potřebovat sbírat body hned od začátku jarní části, aby se vyhnul záchranářským starostem.