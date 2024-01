Klokani bez podzimní brankářské jedničky. Jedlička se vrací do Plzně

Nikdo z fanoušků si to nepřál, ale poté, co Slavia má nakročeno ke koupi plzeňské brankářské hvězdy - Jindřicha Staňka - nešlo se tomu vyhnout. Podzimní brankářská opora Bohemians Martin Jedlička se vrací do Plzně, která si ho stahuje z hostování a na západě Čech tak začne přípravu. Ta vršovickým klokanům začíná právě dnes testy na FTVS.

Brankář Martin Jedlička vychytal za klokany na podzim pět čistých kont. | Foto: Deník/Michal Káva