Do projektu Každá minuta rozhoduje se konkrétně zapojilo kromě Kadeřábka dalších patnáct českých fotbalových osobností. Každá z nich za odehrané minuty přispívá částku, kterou si sama zvolí. Peníze na dobrou věc tak darovali například Patrik Schick, Tomáš Vaclík, Lukáš Masopust, Tomáš Holeš, Marek Matějovský, Jiří Pavlenka nebo Jiří Skalák.

Vedle profesionálních fotbalistů se můžou zapojit i amatéři. Ti přispívají jednorázovým ročním příspěvkem 300 korun a na webových stránkách projektu pak mají vytvořenou svoji kartu.

„Zaujalo mě i zapojení amatérského sportu. Pavlík (Kadeřábek) už mě informoval, že můj brácha se do toho zapojil taky. Dostává se to do povědomí co nejvíce lidí, což je dobře,“ pochvaluje si mladoboleslavský záložník Matějovský.

„O zapojení jsem přemýšlet vůbec nemusel. Pomáhám na více frontách, možností je nespočet. Tahle nabídka od manželů Kadeřábkových ale nešla odmítnout. Máme tam záruku toho, že se známe, a víme, kam pomoc poputuje. Velká výhoda je, že do toho sami můžeme promluvit,“ dodává.

Jsou to totiž právě sami hráči, kdo rozhoduje, kam pomoc poputuje. „Když jsme kluky oslovovali, hned jsme říkali, že budou mít hlavní slovo rozhodnout, komu budou pomáhat. Sami mohli navrhnout, my pak dávali rešerši, komu by se peníze mohly hodit,“ vysvětluje Tereza Kadeřábková.

První vybrané peníze konkrétně pomůžou malému Eriku Mildnerovi, který má diagnostikovanou širokou anamnézu čítající prodělané krvácení do mozku, mozkový infarkt, poškození zrakového nervu a k tomu až čtyřicet epileptických záchvatů denně. Díky penězům z nadačního fondu si rodina bude moci pořídit asistenčního pejska.

Zbytek z částky, tedy 80 tisíc korun pak nadace věnuje Vašíkovi Štěpánovi, který bojuje s nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel. Peníze budou využity na nákup ošetřovacího materiálu, zdravotních pomůcek, léčebných pobytů a dalšího potřebného vybavení.

Nadační fond manželů Kadeřábkových tak má za sebou první podzimní fotbalovou část, díky které pomáhal. Do budoucna oba manželé doufají, že se projekt bude rozrůstat o další hráče a přinese víc a víc finančních prostředků na dobrou věc.

„Ohlasy byly pozitivní, snad se budeme dál rozrůstat jak mezi profesionály, tak mezi amatéry. V plánu mám oslovovat další kluky. Zatím to ale asi necháme jenom na hráčích z České republiky,“ prozrazuje Kadeřábek s tím, že projekt zaujal i jeho spoluhráče v Německu.

Ohlas má ale i mezi Čechy, což může Kadeřábkovy těšit nejvíce. „S Pavlem se známe hodně dlouho, první zprávu o projektu jsem ale dostal od Terezky. Ani jsem to nečetl a už jsem jim říkal, že jo. Bylo pro mě automatické se zapojit. Když jsem si to pročetl, tak mě to nadchlo ještě víc. Možnost pomoci je určitě dobrá,“ říká mladoboleslavský útočník Jiří Skalák.

„Nápad jsem v hlavě měla už nějakou dobu, zhruba pět let. Vždycky jsme to nějak nakousli a pak jsme od toho odešli. Před rokem a půl už to bylo velmi intenzivní. Manžel mi dal impuls, když řekl, že je správná doba, že buď teď, nebo nikdy,“ vrací se k založení nadace Kadeřábková, která prozradila i další plány.

„Chystáme ještě jeden malý vánoční projekt. Budou se vybírat peníze na knížky, které pak poputují do azylového centra. Po Novém roce budeme pokračovat s projektem Každá minuta rozhoduje,“ prozrazuje s tím, že v plánu je také charitativní běh.

