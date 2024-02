/FOTOGALERIE/ Favorita zaskočit nedokázali. Fotbalisté Karviné vstoupili do ligového jara v sobotu, kdy v utkání 20. kola nejvyšší soutěže podlehli vedoucí Spartě 0:3. V dresu lídra skórovali postupně Krejčí, Karabec a Kuchta. Letenští navýšili náskok před druhou Slavií, která má dva zápasy k dobru, na osm bodů. Slezané zůstávají v tabulce čtrnáctí.

Utkání 20. kola první fotbalové ligy: MFK Karviná - Sparta Praha, 10. února 2024, Karviná. Zleva Ladislav Krejčí II ze Sparty a Adeleke Akinyemi z Karviné. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Sparta šla do vedení po půlhodině hry poté, co přečkala tutovku váhajícího Memiče. Přímý kop odvrátila obrana jen k Birmančevičovi, který nacentroval míč zpět do šestnáctky, kde se parádní střelou přes hlavu prosadil Krejčí. V nastavení první půle mohl zvýšit náskok favorita Kuchta, jenž běžel po přihrávce Birmančeviče sám na Holce. Domácí brankář byl však po pádu na zem a zásahu nohou proti.

Po změně stran měli Letenští nadále více ze hry a přidali další góly. Po hodině hry se prosadil po opakované pasivitě karvinské obrany přesnou přízemní střelou k levé tyči z přibližně osmi metrů Karabec, skóre uzavřel po zvládnutém úniku a doklepnutí do opuštěné branky Kuchta. V nastavení přidal čtvrtou trefu Olatunji, který se z ní však dlouho neradoval. VAR totiž odhalil, že byl v ofsajdu.

Utkání 20. kola první fotbalové ligy: MFK Karviná - Sparta Praha, 10. února 2024, Karviná. Zleva Martin Vitík ze Sparty, Indrit Tuci ze Sparty, Dominik Žák z Karviné a Lukáš Budínský z Karviné.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Na Spartu jsme byli dobře připravení. Za úvodních třicet minut musím hráče pochválit. Velká škoda té neproměněné šance Memiče za stavu 0:0. Po přestávce jsme chtěli pokračovat ve stejném způsobu hry, bohužel přišel druhý gól, kterému se dalo zabránit. Potom už to bylo těžké. Ve druhé půli byl soupeř lepší, dominantnější a díky tomu si vítězství zasloužil,“ řekl trenér Karviné Juraj Jarábek.

„Byl to pro nás dobrý zápas, měli jsme ho pod kontrolou. Oni měli v první půli jednu velkou šanci po našem rohu, kterou jsme jim darovali. Věděli jsme, že nejspíš budeme mít vysoké držení míče proti dobře organizovanému soupeři s rychlou přechodovou fází. Poradili jsme si s tím docela dobře. Sami jsme si vytvořili dost šancí, možná i na víc než tři branky,“ vykládal kouč Sparty Brian Priske.

20. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 10. 2. 2024):

MFK Karviná – Sparta Praha 0:3 (0:1)

Branky: 31. Krejčí, 60. Karabec, 69. Kuchta. Rozhodčí: Rouček – Kříž, Pečenka. ŽK: Holec, Bederka (oba Karviná). Diváci: 4238.

MFK Karviná: Holec – Traore, Krčík, Bederka, Fleišman – Boháč (80. Žák), Budínský – Memič (82. Kačor), Ezeh (65. Iván), Regáli (65. Ayaosi) – Akinyemi (65. Doležal). Trenér: Jarábek.

AC Sparta Praha: Vindahl – Krejčí, Panák, Sørensen (75. Vitík) – Ryneš, Kairinen, Laçi (75. Solbakken), Preciado – Karabec (65. Tuci), Kuchta (75. Olatunji), Birmančevič (80. Ševčík). Trenér: Priske.