Naopak pražští Klokani opustili před posledním kolem nadstavby barážovou čtrnáctou pozici a přenechali ji zpět Příbrami.

„To, že nás čeká baráž, jsme tušili dlouho dopředu, v hlavách jsme se už na to připravovali, ale to neznamená, že jsme dnes nechtěli vyhrát,“ mrzela porážka karvinského Vojtěcha Smrže, který při neúčasti Pavla Dreksy zaskočil na postu stopera.

Zápas samotný mnoho fotbalové krásy nepobral. Domácí zahrozili prakticky jen Krivákovou hlavičkou po rohovém kopu, která letěla těsně nad.

Pražané byli produktivnější. Bartkova střela zpoza vápna proletěla kolem Pastornického tyče a po půlhodince hry už se klokani mohli radovat. Guba nepokryl nabíhajícího Dostála, který stihl balon nakopnout do vápna, kde se jej po sérii odrazů zmocnil Jindřišek a poslal ho nekompromisně pod břevno – 0:1.

„Šel mi balon proti noze, křiknul jsem na Neču (Nečase), ať mi to pustí. První myšlenka byla, že to propálím, ale byl tam půl metru přede mnou hráč, tak jsem to zaseknul. Balon mi zůstal pod nohou, tak jsem naznačil, že vystřelím, abych donutil protihráče něco udělat, nejlépe skluz. Pak jsem si ho dal trošku do pohybu na levačku a říkal jsem si, že to musím trefit do výšky, což se podařilo,“ popsal svou trefu kapitán Bohemians Josef Jindřišek.

Jak se později ukázalo, byla to trefa vítězná. Trenér MFK František Straka, hrubě nespokojený s průběhem první půle, udělal o přestávce dvě změny. Na hřiště se dostali Záhumenský a především Ba Loua, který hru Karviné směrem dopředu trochu oživil.

Po jeho obloučku do vápna netrefil míč Bukata, v 72. minutě zase sám střílel, ale jen doprostřed brány.

V 74. minutě napřáhl k ráně Rundič a jeho projektil letěl parádně, jen ke smůle domácích o pár metrů vedle. Valeš se za míčem jen ohlédl.

Jinak zápas probíhal ve stejných kolejích jako v první půli. Karviná se snažila a zatlačila Klokany, jenže nevymyslela prakticky nic.

Naopak v poslední minutě mohl po slalomu přes čtyři hráče skórovat náhradník Reiter, ale ztroskotal na brankáři Pastornickém.

„Poté, co jsme neproklouzli do bojů v prostřední skupině, jsme vstoupili do nadstavby neúspěšně, po dvou remízách přišel direkt od Příbrami a najednou jsme se v krátkém časovém úseku ocitli před zápasem o všechno tady v Karviné. Nebylo vůbec jednoduché připravit hráče na tak těžké utkání,“ přiznal trenér Bohemky Martin Hašek.

Výkon hráčů tomu podle něj odpovídal. „Venku hrajeme solidně, ale dnes jsme tak nebezpeční nebyli, ani neměli tolik šancí. Zase jsme to ale zvládli výsledkově, uhráli vzadu nulu. Akorát jsme postupem doby začali bránit výsledek 1:0, a to mě mrzí. Někdy i se štěstím jsme to ubránili a jen počítali minuty zbývající do konce zápasu. Nakonec jsme se do toho konce propočítali, ale výhra bude mít jen tu cenu, pokud v posledním kole zabodujeme s Opavou,“ oddechl si po úspěšné misi ve Slezsku trenér Hašek.

Jeho protějšek František Straka byl zklamán z průběhu první půle. „Tu jsme absolutně nezvládli. Chyběl nám důraz, jistota na balonu, pohyb. A ta situace před gólem na 1:0, to byla zase tak fatální chyba…,“ kroutil po zápase nechápavě hlavou.

Hned se mu vybavil úterní duel s Duklou. „Ano, to byla vlastně podobná situace jako proti Dukle. Tam z toho byla penalta. My se prostě nemůžeme dopouštět tak diletantských chyb, protože ty v těchto zápasech rozhodují. Druhá půle už měla nějaké parametry, prospěly nám změny v sestavě. Měli jsme, dá se říci, drtivý tlak, převahu, ale nic jsme z toho nevytěžili. Teď se holt musíme adekvátně připravit na baráž,“ poznamenal Franz.

MFK Karviná – Bohemians Praha 0:1 (0:1)

Branka: 31. Jindřišek. Rozhodčí: Marek – Pelikán, Kotík. ŽK: Smrž (K). Diváci: 2470.

Karviná: Pastornický – Krivák, Smrž, Rundič, Djordjevič (46. Záhumenský) – Bukata (63. Galuška) – Moravec, Lingr, Budínský, Guba (46. Ba Loua) – Wágner. Trenér: Straka.

Bohemians: Valeš – Dostál, Hůlka, Šmíd, Pokorný, Bartek – Jindřišek – Vacek (56. Puškáč), Ljovin, Vaníček (82. Záviška) – Nečas (71. Reiter). Trenér: Hašek.