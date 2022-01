Skvělý nástup. Drchal v premiéře za Drážďany vstřelil dva góly

"Z tohohle vítězství mám velkou radost. Úplně mi to připomnělo situaci před dvěma lety. Přede mnou to vyhrála velká jména, takže se budu snažit jít v jejich stopách a ukázat, co umím. Je hezké, že jsem navázal na Adama (Hložka), ale myslím, že do něj mám ještě daleko a mám co dohánět," řekl novinářům Karabec.

"Adam je odlišný oproti hráčům svého věku. Má neuvěřitelné fotbalové myšlení, člověk si říká v hlavě, že toto by mohla být nejlepší varianta řešení dané situace a on to vyřeší ještě efektivněji, je to velmi nadějný hráč českého fotbalu," vysekl poklonu Karabcovi aktuální trenér fotbalové devatenáctky David Holoubek.

Na druhém místě skončil slávista Samek. Sedmnáctiletý středopolař v závěru jarní části minulé sezony posbíral první dva ligové starty, naplno ale zazářil až v tomto ročníku. V nejvyšší soutěži na podzim naskočil do 13 utkání s bilancí tří gólů a zahrál si i skupinu Evropské konferenční ligy. Třetí v pořadí čerstvě devatenáctiletý záložník Daněk už nějakou dobu za Sigmu Olomouc stabilně nastupuje v lize.

Trenér ženské reprezentace Rada slaví popáté

Vítěz kategorie mladších dorostenců patnáctiletý sparťan Rus patří mezi opory národního týmu do 16 let. Druhý skončil další člen reprezentační šestnáctky olomoucký Roman Mokrovics, třetí místo obsadil kapitán české sedmnáctky Pavel Gaszczyk z Plzně. Talentem v ženské kategorii se stala Lucie Jelínková ze Slovácka.

Mezi trenéry žen opět zvítězil kouč reprezentace Karel Rada a připsal si již páté prvenství. Cenu pro nejlepšího futsalistu získal už poosmé Michal Seidler z Plzně. Mezi trenéry tentokrát nezvítězil reprezentační kouč Tomáš Neumann, který nedosáhl na třetí triumf po sobě a celkově čtrnáctý. Futsalovým trenérům kraloval Marek Kopecký díky tomu, že s Plzní postoupil do elitní fáze Ligy mistrů.

Grassroots galavečer tradičně oceňuje nejlepší hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského a neprofesionálního fotbalu. Vloni byly ceny kvůli koronaviru netradičně uděleny v pořadu ČT sport, letos se galavečer konal za dodržení vládních omezení. Ocenění pro nejlepší profesionální hráče vyhlašuje FAČR v anketě Fotbalista roku.