/ROZHOVOR/ Kdyby se mírnil, mohlo se klání vyvíjet jinak. Martin Frýdek okamžitě věděl, že jeho zákrok na Tomáše Součka nebyl čistý proto po následné penaltě jen bezmocně svěsil hlavu. „Dětinská chyba,“ kál se po utkání.

Martin Frýdek ze Sparty. | Foto: ČTK/Michal Doležal

Neposlouchá se to lehce, ale Slavia byla celou dobu lepší. V čem byl problém?

Těžce jsme se dostávali do příležitostí, soupeř výborně bránil. Nejen to, hrál celkově dobře. Bylo vidět, v jak velké pohodě momentálně je.