Slávisté potvrdili roli favoritů a ve 24. kole nejvyšší fotbalové soutěže nedali v Edenu šanci Teplicím. Soupeře ze severu Čech rozstříleli 4:0. Pražany poslal do vedení dvěma góly na konci prvního poločasu Matěj Jurásek. V 57. minutě se trefil Conrad Wallem a skóre uzavřel v nastavení Václav Jurečka.

Úřadující vicemistři bodovali v desátém kole za sebou a z druhého místa ztrácejí bod na vedoucí Spartu, která má k dobru podvečerní šlágr proti třetí Plzni. Severočeši po pěti ligových zápasech a poprvé na jaře nebodovali a jsou devátí.

Slavia zvítězila po třech soutěžních utkáních. Kromě čtvrteční porážky 2:4 v Miláně remizovala v minulém kole bez gólů na Spartě a s odvěkým rivalem navíc vypadla ve čtvrtfinále domácího poháru. "Skláři" nezdolali dnešního soupeře od srpna 2014 ani v 19. ligovém duelu za sebou a podlehli mu po předchozích dvou remízách, obě ale uhráli doma.

Domácí kouč Jindřich Trpišovský udělal oproti úvodnímu duelu s AC pět změn v základní sestavě. Poprvé od září dostal v lize šanci od začátku ofenzivní univerzál Jurásek, defenzivní oporu Holeše nahradil ve stoperské dvojici Ogbu. Teplický trenér Zdenko Frťala se kvůli dohodě klubů musel obejít bez levého beka Labíka, záložníka Hronka i nejlepšího střelce týmu Fily, kteří hostují na severu Čech právě ze Slavie. S kapitánskou páskou naopak nechyběl obránce Chaloupek, jenž v létě do vršovického klubu přestoupí. Na střídačce měli "Skláři" pouze pět hráčů do pole.

Slavia začala velkým náporem. Už ve druhé minutě nebezpečně hlavičkoval Diouf, jenž po červené kartě nedohrál duel v Miláně. V 11. minutě Wallem po signálu z rohového kopu šikovně posunul míč na Vlčka a ten technickou střelou těsně minul poloodkrytou bránu. Sám norský záložník zahrozil záhy ze vzduchu a v další šanci musel zasáhnout Ludha proti Masopustově střele z úhlu.

Po drtivé úvodní dvacetiminutovce se Teplice postupně dostaly více do hry, Staňka ale zaměstnaly jen jednou. Gólman Slavie v 35. minutě vyrazil míč před Juklem jen ke Knapíkovi, proti jehož pokusu o lob byl ale včas zpátky na nohou a míč za svá záda nepustil.

Takřka zaplněný Eden se dočkal gólů na konci poločasu. V 38. minutě se Jurásek při převzetí přihrávky obtočil kolem bránícího Knapíka a zpoza vápna se technickým obstřelem trefil přesně ke vzdálenější tyči. O čtyři minuty později se k němu dostal míč po rohovém kopu a tentokrát utaženou střelou na přední tyč překvapil Ludhu. Dvacetiletý mládežnický reprezentant dal třetí a čtvrtou branku v ročníku, v nejvyšší soutěži jich má na kontě celkem deset. V ligové kariéře prožil čtvrtý dvougólový zápas.

Kouč Frťala udělal do druhé půle tři změny v sestavě, a právě jeden z nových hráčů Beránek krátce po zahájení hry obstřelem jen těsně minul. Herní zlepšení hostů ale zbrzdila další branka v 57. minutě. Wallem kličkou obelstil Chaloupka a sám před Ludhou se nezmýlil. Třiadvacetiletý záložník dal pátý gól v ligovém ročníku a třetí na jaře.

Od stavu 3:0 už se zápas dohrával a Pražané spíš šetřili síly na čtvrteční souboj s AC Milán. Zvýšit mohl v 74. minutě střídající Tijani, který však místo přihrávky dalšímu příchozímu hráči z lavičky Teclovi před prázdnou bránu vysoko přestřelil. Čtvrtý zásah tak přidal až v nastavení křižnou střelou Jurečka, jenž se 11. gólem v sezoně dotáhl na druhého nejlepšího střelce soutěže Havlíka ze Slovácka. Teplice inkasovaly čtyřikrát v jednom utkání poprvé v ročníku.

Hlasy trenérů po utkání:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Jsem spokojený s výkonem, dnes jsme to zvládli jednoznačně. Hlavně v první půli jsme hráli dominantně, dařilo se nám otáčet hru, dostali jsme soupeře pod tlak. Možná jsme mohli dát více gólů, ale hráli jsme nátlakově, měli jsme dobrý pohyb, přípravnou kombinaci. Teplice jsme sice zatlačili, ale snažili se nás dostupovat, napadat a hrát nahoru, nebyl to klasický defenzivní blok, i proto byl zápas zajímavý. Vzadu jsme ale prokázali kvalitu. Podařilo se nám navíc pošetřit některé hráče a síly v náročném programu. Jediná kaňka je, že nevíme, co bude s Lukášem Masopustem, který střídal preventivně kvůli začínajícímu zdravotnímu problému."

Zdenko Frťala (Teplice): "Úvodní půlhodinu jsme měli až příliš velký respekt, ačkoliv kvalita Slavia je obrovská. Ve druhé půli už jsme měli náznaky šancí a zvedli jsme se, i když možná to byl i záměr soupeře, pouštět nás víc do střední zóny hřiště. Slavia chce hrát v maximální rychlosti, co se týče přerušení, autových vhazování, rohových kopů. Je tu i skvělá atmosféra, na to všechno jsme se připravovali, ale na hřišti to pak každý hráč zvládá jinak. Bez takových zápasů se ale posouvat nebudeme. Slavia byla hladovější, v některých osobních soubojích jsme byli až moc opatrní a nešli jsme do toho s takovou agresivitou, na kterou jsme zvyklí. Vzhledem k vývoji jsme dnes nemohli pomýšlet na to, že bychom si odvezli body."

Slavia Praha - FK Teplice 4:0 (2:0)

Branky: 38. a 42. Jurásek, 57. Wallem, 90.+3 Jurečka. Rozhodčí: Machálek - Kubr, Antoníček - Volek (video). ŽK: Bořil (mimo hřiště) - Mičevič, Chaloupek. Diváci: 17.464.

Slavia: Staněk - Vlček (80. Provod), Ogbu, Zima, Diouf - Masopust (46. Tomič), Oscar (73. Tijani) - Jurásek (64. Zmrzlý), Jurečka, Wallem - Van Buren (64. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Teplice: Ludha - Cykalo, Chaloupek, Mičevič (46. Mareček) - Švanda, Knapík, Jukl, Urbanec (46. Beránek) - Trubač (75. Bílek) - Jásir (62. Křišťan), Čerepkai (46. Vachoušek). Trenér: Frťala.