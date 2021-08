Svěřenci trenéra Luďka Klusáčka už nutně potřebovali vyhrát. Po pěti ligových kolech jim zářila v kolonce vítězství veliká nule a trápící se Teplice mohly být ideálním soupeřem.

Domácí klokani začali aktivně, ale jako první zahrozili Severočeši. Ďolíček na chvíli oněměl, když ve dvanácté minutě skončila střela teplického Moulise na tyči.

Toto varování si Bohemáci k srdci nevzali a o deset minut později už Le Giang tahal míč ze sítě, když se hlavou perfektně prosadil Mareš.

Pro domácí to byla velká rána a v tu chvíli by si ani nejvěrnější fanoušek nevsadil na to, že do šaten se půjde za vedení Bohemians. Ale stalo se.

Ovšem obrat se nerodil lehce. Domácí hráči byli stále jakoby opaření z nečekaného úderu Teplic, ale sami hosté jim pak pomohli k vyrovnání. Konkrétně Moulis, který nešikovně zahrál rukou a z penalty vstřelil svůj první ligový gól v zelenobílém dresu Chramosta.

A to ještě nebylo vše. Běžely poslední vteřiny první půle a hlavou se zblízka prosadil Krch - 2:1.

Tyto situace nalili klokanům čerstvou krev do žil a po přestávce jich bylo plné hřiště. Hýřili aktivitou, útočili a odměnou jim byl gól, byť opět z penalty, tentokrát za faul Chlumeckého. A opět se nemýlil Chramosta.

Domácí byli při chuti a jen díky neproměněným šancím nezlomili definitivně odpor Severočechů. Ti totiž v 89. minutě vykřesali jiskřičku naděje snížením Fortelného na rozdíl jediného gólu. Poté ale ještě více otevřeli hru, se snahou zkusit vyrovnat a z úniku pečetil na konečných 4:2 Koubek.

"V prvním poločase to bylo podobné jako s Pardubicemi. Měli jsme herní převahu, ale soupeř měl šanci a dal gól. Náš tlak byl platonický. Naše hra je sterilní, máme problém, hrozně se nadřeme, abychom si šanci vytvořili. Po inkasovaném gólu jsme přeskupili řady, hráli jsme jen na tři obránce. Vysvobodil nás až pokutový kop a dokázali jsme trochu šťastně otočit. Z penalty, kterou jsem neviděl, jsme zvýšili a mohli dohrát v klidu, ale po vystřídání jsme ztráceli balony a z toho přišlo zdramatizování. Výkon nebyl bůhvíjaký, ale cením si toho, že jsme dokázali zápas otočit," ulevil si trenér vítězů Klusáček.

Bohemians - Teplice 4:2 (2:1)

Branky: 41. Chramosta z penalty, 45+2. Krch, 59. Chramosta z penalty, 90+3. Koubek - 21. Mareš, 89. Fortelný. Rozhodčí: Zelinka - Kříž, Vodrážka. ŽK: Květ, Köstl - Mareš, Knapík. Diváků: 3379.

Bohemians: Le Giang - Dostál, Köstl, Krch, Vondra - Levin, Květ (72. Jindřišek) - Keita (72. Novák), Hronek (87. Koubek), Bartek - Chramosta (72. Necid)

Teplice: Čtvrtečka - Laňka, Knapík, Mazuch, Chlumecký - Jukl, Mareček (62. Fortelný) - Černý, Krunert (46. Trubač), Moulis (62. Ledecký) - Mareš (78. Kodad)