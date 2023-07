Fotbalisté Sparty završili soustředění v Rakousku nejlépe, jak mohli. Utkali se s 34násobným mistrem Belgie Anderlechtem Brusel, hrálo se třikrát 45 minut a po konci utkání svítil na ukazateli skóre nevídaný stav - 6:0! Hattrickem se blýskl Krejčí, další góly přidali Pešek, Minčev a Kuchta.

Ladislav Krejčí (na snímku z minulé sezony) vstřelil Anderlechtu tři góly. Sparta vyhrála 6:0! | Foto: ČTK, Deník, archiv

Sparťany během letního drilu zdobí skvělá ofenziva. Dozadu to v minulých zápasech bylo horší, ale tentokrát to fungovalo na obou stranách. Góly ale padaly jen do belgické sítě. Třikrát to bylo zásluhou přestupků soupeře, polovina ze šesti gólů totiž padla z penalt.

R.S.C. Anderlecht – AC Sparta Praha 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Branky: 32. z pen. 63. a 84. z pen. Krejčí, 123. Pešek, 126. Minčev, 135. Kuchta z pen.

Anderlecht: Coosemans (91. Vanhoutte) – Delcroix, Vertonghen (76. Patris), Debast (91. Lissens), Sardella (70. N’Diaye) – Ashimeru (91. Leoni), Diawara (91. Kana), Stroeykens (70. Arnstad) – Amuzu (91. Degreef), Dolberg (70. Raman), Dreyer (91. Monticelli).

Sparta: Vorel (91. Surovčík) – Sørensen (91. Højer), Panák (91. Kukučka), Krejčí (91. Vydra) – Mejdr (91. Ryneš), Kairinen (91. Daněk), Laci (61. Sadílek), Zelený (91. Wiesner) – Birmančević (75. Pešek), Sejk (75, Kuchta), Haraslín (75. Minčev).