/FOTOGALERIE/ Jestli byli fanoušci fotbalistů Bohemians před úvodním kolem nadstavbové části FORTUNA:LIGY na hřišti nesmiřitelných rivalů v Edenu optimističtí, konečný výsledek jim musel způsobit šok. Slávisté totiž odpověděli na odpolední výhru Sparty v Olomouci rázně a vršovické derby ovládli 6:0! Čtyřmi góly se zaskvěl Václav Jurečka. Slávisté jsou stále druzí o dva body za vedoucí Spartou.

Slávisté na úvod nadstavbové části na domácím trávníku rozstříleli klokany šesti góly. | Foto: CPA

První poločas ale žádné popravě klokanů nenasvědčoval. Šance si vypracovávali oba soupeři, gólově poprvé udeřilo po půl hodině hry, kdy se zblízka prosadil hrdina večera Jurečka. Slávisté mohli ještě před poločasem vedení navýšit, gólovky Kačaraby s Jurečkou zlikvidovala obrana.

Druhý poločas se proměnil v totální dominanci Slavie. Po změně stran uběhlo teprve osm minut a Jurečka po dvou fantastických střelách měl zkompletovaný hattrick. Aby to nebylo pouze o Jurečkovi, prosadil se také pohárový hrdina Douděra. Krátce poté si připsal Jurečka i čtvrtý gól, ale radost mu zkazil rozhodčí signalizující ofsajd. Hra na jednu branku pokračovala prakticky po celou druhou půli. V závěrečné desetiminutovce se prosadil kapitán van Buren a nakonec se čtvrtého gólu přece jen dočkal i Jurečka. Slávisté tak smazali z loga Bohemians klokana a doplnili tam místo toho kanára.

Ohlasy trenérů

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Začátek zápasu jsme moc nechytli, neměli jsme moc dobrý pohyb, chyběla nám dynamika. Nedařilo se nám úplně zakládání útoků tak, jak jsme si představovali. Bylo tam hodně nepřesností, hlavně z naší levé strany. Bohemka měla dvě nepříjemné situace, které jsme naštěstí v pokutovém území dobře dohráli. Potom se náš výkon zlepšil, hlavně po prvním gólu jsme hráli výborně. Dali jsme šest gólů, měli jsme spoustu dalších neproměněných šancí. Výkon ve druhém poločase byl absolutně dominantní a skvělý. Některé góly byly krásné. Všechno korunoval Venca Jurečka. Nejenom góly, ale celkově i výkonem. Jsme rádi, že jsme se odvděčili divákům."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Hodnocení bych rozdělil na dvě části. První poločas jsme odehráli možná nejlíp ze všech těch (tří utkání) tady (za poslední měsíc). Zejména pasáž v prvních 20 až 25 minutách byla velmi slušná, měli jsme tam vstřelit branku, určité možnosti na to byly. Pokud tady chcete uspět, většinou musíte vstřelit první branku, tím pádem se dostanete víc do zápasu. Mrzí mě první inkasovaná branka, která byla řešitelná. Domácí trochu zklidnila. V prvním poločase jsme jim moc nedovolili. Druhý poločas byl z našeho pohledu hororový. Brzký gól na 2:0 domácí uklidnil, pak krásná střela na 3:0. V tu chvíli bylo po zápase a změnilo se to v exhibici Slavie. Odjíždíme s debaklem. Musím říct, že mám ohromné výhrady k defenzivní činnosti. Jak jsme nabírali a bránili hráče, bylo tristní. Nejvíc mě mrzí, že v těch situacích byli zkušení hráči, kteří by to měli být schopní vyřešit. Jak se zdá, Slavia si hraje svou ligu. My na ni v tuhle chvíli nemáme, taková je realita."

Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 6:0 (1:0)

Branky: 30., 48., 53. a 84. Jurečka, 57. Douděra, 82. Van Buren. Rozhodčí: Szikszay - Kubr, Volf - Zelinka (video). ŽK: Jurečka - Hůlka. Diváci: 17.132.

Slavia: Kolář - Kačaraba, Ogbu (64. Ousou), D. Jurásek - Douděra (65. David Pech), Oscar (72. Tecl), Zafeiris (46. Hromada), Schranz - M. Jurásek (64. Provod), Van Buren, Jurečka. Trenér: Trpišovský.

Bohemians: Jedlička - Kadlec, Křapka, Hůlka - Köstl, Jánoš (76. Nový), Jindřišek, Dostál (68. Kovařík) - Prekop (76. Mužík), Hála (87. Necid) - Drchal (67. Morávek). Trenér: Veselý.