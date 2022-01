O přestupu Talověrova se mluvilo již delší dobu. Ukrajinský zadák prožil povedenou podzimní část sezony a Jihočechům pomohl k současnému osmému místu v ligové tabulce. Rodák z Doněcku prošel mládeží tamního Šachtaru, působil také v "béčku" Sparty. Všech dosavadních 46 prvoligových startů si připsal v dresu Českých Budějovic, na kontě má jeden gól. Patří do kádru ukrajinské reprezentační jednadvacítky.

Kouč Bílek by rád udržel střelce Beauguela, ale i tak se poohlíží po útočníkovi

"Jsem pyšný, že budu hrát za takový klub, jako je Slavia. Pro mě je to jednoznačně nejlepší tým v Česku. Jsem moc rád, že jsem tady," uvedl na internetových stránkách Slavie Talověrov.

Talověrov je na svůj věk zkušený

"Maksym přes svůj stále velmi nízký věk má už odehráno řadu zápasů v nejvyšší soutěži, dlouhodobě patřil mezi hráče, které jsme sledovali. Věřím, že se díky své kvalitě a charakteru dokáže ve Slavii prosadit," doplnil sportovní ředitel Pražanů Jiří Bílek.

Slávistickou záložní řadu rozšířil Blecha. Čtyřiadvacetiletý středopolař patřil na podzim k nejlepším hráčům druhé ligy, v 15 zápasech v dresu Vlašimi zaznamenal osm branek a čtyři asistence. V minulosti působil i v Táborsku a v prvoligovém týmu Bohemians 1905, za které si ale připsal v nejvyšší soutěži jediný start v květnu 2017.

VIDEO: Návrat k aféře Kúdela? Cenzura zasáhla, slávisté nesměli mluvit

"Filip byl na podzim nejlepším hráčem ve Vlašimi a jedním z nejlepších hráčů druhé ligy. Pro naši strategickou spolupráci s Vlašimí považujeme za důležité, aby její nejlepší hráči měli šanci probojovat se do kádru Slavie. Filip Blecha odjede s A-týmem na soustředění do Portugalska, po kterém se rozhodne o jeho další nejbližší budoucnosti," uvedl Bílek.

"Ani nedokážu popsat, jak se cítím. Jdu z druhé ligy rovnou do Slavie. Je to obrovský skok, jsem za to moc rád. Jsem strašně šťastný. Doufám, že se ve Slavii chytím a budu s ní bojovat o tituly a poháry," řekl Blecha.

Přestup Kuchty je na spadnutí

Slavia s výhledem do budoucna angažovala také mládežnického reprezentanta Ichu z druholigového Táborska. Devatenáctiletý záložník se v Edenu upsal do 30. června 2025, ale na jaře ještě bude působit ve Vlašimi.

"Marek je hráčem do budoucnosti. V Táborsku ve svém věku ukázal svou kvalitu, dostal se do mládežnické reprezentace. Věříme, že další důležité zkušenosti s dospělým fotbalem získá na jaře ve Vlašimi," řekl Bílek.

Kondiční trenér fotbalistů: Nejsem zastáncem vážení. Testovat budeme až v létě

Ze Slavie do zahraničí má naopak podle iSport.cz namířeno nejlepší střelec Jan Kuchta. Čtyřiadvacetiletý reprezentační útočník, který na podzim v lize zaznamenal devět branek, se údajně dohodl s Lokomotivem Moskva. Pražané, jejichž tým dnes odcestuje na soustředění do Portugalska, to ale zatím nepotvrdili.