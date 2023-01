Juliš končí ve Spartě. Míří do španělskou Ibizu

Ve Spartě ho už nechtěli, ale polovina tuzemské nejvyšší soutěže by ho ráda přivítala ve svém týmu. Fotbalový útočník Lukáš Juliš se ale nepřesune třeba jen o pár tramvajových zastávek do vršovického Ďolíčku, ale pokud byste z Letné do jeho nového působiště chtěli jet autem, připravte se na cestu dlouho přes 2200 kilometrů. Juliš se stal totiž novou posilou celku UD Ibiza, posledního týmu druhé španělské ligy.

Útočník Lukáš Juliš už nebude střílet góly v rudém sparťanském dresu, ale pokusí se o to pod horkým sluníčkem španělské Ibizy. | Foto: ČTK