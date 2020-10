Ta totiž v 90. minutě zápasu schytala děsivou šupu z kopačky Jaroslava Zeleného. Lebka po střele zblízka zaduněla, ale míč do branky nepustila. Kromě toho Heča v závěru druhého poločasu zlikvidoval několik dalších tutovek hostů.

Upřímně řečeno: za matný výkon po přestávce si Sparta tři body příliš nezasloužila.

Zmatky po pauze

„Musíme poděkovat Milanovi, že to takhle vyčapal,“ říkal po zápase Lukáš Juliš, který se pošesté v sezoně zapsal mezi střelce. Trefil se po půlhodině hry, chvíli nato dal gól i jeho ofenzivní parťák Adam Hložek a zdálo se, že zápas je rozhodnutý. Po změně stran se však sparťané nechali zatlačit před vlastní šestnáctku, kde začali nepochopitelně zmatkovat.

Sparťanští superstřelci v číslech

LUKÁŠ JULIŠ (25 let)

Zápasy: 6 (449 odehraných minut)

Góly: 6

Asistence: 0

Střely: 10 (6 na bránu)

Úspěšnost střelby: 60%

Přihrávky do šance: 4

ADAM HLOŽEK (18 let)

Zápasy: 6 (482 odehraných minut)

Góly: 4

Asistence: 4

Střely: 13 (4 na bránu)

Úspěšnost střelby: 30,8%

Přihrávky do šance: 10

„Soupeř posílil útočnou fázi nasazením dalších útočníků a my na to nedokázali reagovat,“ kritizoval trenér Václav Kotal.

Sparta začala se třemi obránci a ve druhé půli změnila rozestavení na čtyři zadáky.

Přesto se Jablonec dostal do spousty šancí. „Špatně se nám vraceli středoví záložníci a nevykrývali prostor před stopery,“ nelíbilo se Kotalovi.

Letenští můžou být rádi, že hosté se trefili jen jednou, protože si koledovali o vyrovnání. „Heči nás na konci podržel, chytil to hlavou, klidně to mohlo být 2:2. Musíme být lepší. Ani se svým výkonem nejsem spokojený,“ přiznal sebekriticky Ladislav Krejčí II, který tentokrát nastoupil nezvykle na stoperu.

Produktivní dvojice

Ještě že má Sparta útočné duo Juliš, Hložek. Tahle dvojka (nikoli poprvé) svou aktivitou a produktivitou zařídila tři body. „Je strašně důležité, že se o ně můžeme opřít. Klukům to tam padá, je to vidět i na tréninku,“ chválil Krejčí oba ofenzivní tahouny, kteří se postarali přesně o polovinu dosavadních ligových gólů týmu.

Ti dva se náramně doplňují, obrana Severočechů si s nimi v první půli sobotního mače nevěděla rady. Juliš se přece jen víc tlačí do šestnáctky a zakončení zblízka, Hložek operuje na větším prostoru a kromě časté střely i vydatně zásobuje spoluhráče přihrávkami do šancí. Tahle spolupráce dokáže z pohledu Sparty eliminovat mezery v obraně. Alespoň do této chvíle…

„Jsem rád, že nám zůstala efektivita dopředu, ale čekají nás náročná utkání Evropské ligy a musíme být schopni zareagovat na změny rozestavení soupeře,“ upozornil Kotal, který dobře ví, že AC Milán, Celtic a Lille prověří vratké zadní řady Sparty mnohem důkladněji než Jablonec.