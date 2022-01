Jsme nadšení, hráči mají fantastický přístup, hlásí z Portugalska trenéři

Chladnou a sychravou Prahu vyměnili fotbalisté a realizační tým Slavie na tři týdny za sluníčko na jihu Portugalska. A spokojenost panuje nejen s počasím, ale také s dosavadním průběhu soustředění. "Kluci jsou fantastičtí. Je neuvěřitelné, co tady polykají za dávky a jak to zvládají. Je vidět, že i přes svátky něco dělali. Kdyby nic nedělali, tak by tohle nemohli zvládnout," říká pro klubový web asistent trenéra Jindřicha Trpišovského Zdeněk Houštecký.

Ze slávistů na portugalském soustředění čiší dobrá nálada. Vše prý perfektně klape, říká asistent trenéra Zdeněk Houštecký. | Foto: SK Slavia Praha

A aby těch pozitivních zpráv nebylo málo, radost všem dělá i návrat dlouhodobých marodů do tréninku. "Když se bavíme o hráčích, kteří jsou po rekonvalescenci, jako je Hovorka, Kúdela a Provod, tak cítíme velkou radost. Kluci z druhé strany sdílí to samé, protože jsou tady s týmem. Zvládají už i velké tréninkové dávky. Zapojili se i s týmem a vypadají fakt dobře. Věříme, že se brzy připojí úplně na sto procent," těší Houšteckého. Za teplem! Šampioni a podzimní lídři odletěli na portugalské soustředění Do týmu perfektně zapadla také nejnovější posila, stoper Maksym Talovjerov, který přišel z Českých Budějovic. "Maksym je hráč, kterého jsme dlouhodobě sledovali. Jeho fotbalové a fyzické dispozice jsou přesně do našeho fotbalu. Myslíme si, když dneska vidíme, jak všechno zvládá a jak k tomu přistupuje, že jsme po fotbalové i fyzické stránce udělali dobře. Jsme rádi, že tu je s námi," pokračuje. Stejně jako pokračuje nadšení. Tentokrát na přístup mladíků z Vlašimi. "Furt jsme čekali, kdo z nich odpadne, ale oni to zvládají úplně fantasticky. Zapadli sem úplně jak zadek na hrnec. Je to příjemné překvapení," usmívá se. Talovjerov, Icha, Blecha. Slavia se posílila o trio talentů Na portugalském soustředění zkrátka všechno klape. "Je nádherné počasí v nádherném prostředí. Hotel fantastický, jídlo fantastické. Máme tady úplně všechno, co je potřeba, jsou tu skvělé fotbalové podmínky. Jako trenéři jsme nadmíru spokojení se vším," dodává Zdeněk Houštecký. Brzy přijdou na řadu přípravné zápasy a pak to hlavní - přenést pohodu i do začátku jarní části FORTUNA:LIGY.