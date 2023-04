Trpišovský zůstává ve Slavii. Novou smlouvu podepíše přímo před fanoušky

Fotbalová Slavia si před derby na půdě Sparty připravila pro fanoušky skutečnou specialitu. Otevřený trénink, na kterém klub podepíše novou smlouvu s trenérem Jindřichem Trpišovským a jeho asistenty. Kontrakt by měl platit po dobu tří let, tedy do konce června 2026. Sešívaní pod vedením svého současného lodivoda získali tři mistrovské tituly.

Jindřich Trpišovský. | Foto: ČTK / Peřina Luděk