/FOTOGALERIE/ Máte rádi fotbalovou Bohemku a rádi byste ji viděli vyhrávat? Tuto sezonu byste kvůli tomu museli jezdit na stadiony soupeřů. Proč? Fotbalisté v zelenobílých dresech venku dvakrát vyhráli, ale doma podruhé padli. Po prohře s Teplicemi v neděli odpoledne vyloupil Ďolíček také tým Slovácka. O jeho výhře 1:0 rozhodla trefa Hofmana z třetí minuty nastavení první půle.

Bohemians prohráli ve čtvrtém kole nové sezony doma v Ďolíčku se Slováckem 0:1. | Foto: Jan Sláma

I přesto, že padl jediný gól, tak diváci se nenudili. Od úvodního hvizdu se oba týmy pustily do útočení a brankáři na obou stranách museli být v pohotovosti. Domácí zahrozili po rychlém brejku, ale Puškáč hlavičkoval vedle, Kimovu střelu srazila obrana klokanů na roh…

Vršovičtí klokani postupně zvyšovali svoji aktivitu. Nejprve ale Hůlku vychytal Heča, po další rychlé akci pak v zakončení v dobré pozici selhal Matoušek. Sám na branku Slovácka se poté hnal Hrubý, ale Valenta ho o míč připravil skluzem. Domácí tribuny bouřily a žádaly si penaltu, ale rozhodčí ji (správně) neodpískal. Zahrozit umělo také Slovácko. Kim se také hnal sám na branku, ale tváří v tvář Reichlovi neuspěl.

Když se rozbíhala třetí minuta nastavení první půle, řada fanoušků už si šla stoupnout do fronty na pivko. Nikdo nepočítal s tím, že by se do šaten nemělo jít za bezbrankového stavu. Po nacvičeném signálu pálil Kalabiška, Reichl míč vyrazil k Hofmannovi a ten si připsal jeden z nejsnadnějších gólů v kariéře, když ho v klidu poslal do prázdné branky.

"Utkání zapadlo do koloritu vzájemných zápasů z poslední doby. Týmy jsou na sebe dobře připravené, umí si eliminovat přednosti. Dost často to je o jedné brance a dost často ze standardky, tohle všechno se naplnilo. Nejzásadnější věcí je první gól, který je v zápasech hodně určující. Inkasujeme v nastavení z dobře udělaného signálu, ale naprosto řešitelného. Ještě pochopím, že soupeř dobře udělá signál, ale proč nedobíháme k vlastnímu gólmanovi, nepochopím," rozčiloval se po zápase kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Tempo hry po přestávce upadlo. Hosté si byli vědomi náskoku a domácí byli gólem do šatny otřeseni. Trenér Slovácka Svědík poslal do druhého půle Ciciliu, který dělal klokanům velké starosti, ale neuspěl a zápas navíc ani nedohrál. V 86. minutě trefil loktem jednoho z domácích hráčů a uviděl červenou.

Bohemians chtěli využít přesilovku a dotáhnout zápas k remíze. To se jim rychle povedlo, ovšem díky ofsajdovému postavení a dál se pokračovalo za stavu 0:1. Museli rychle otevřít obranu a po jedné situaci proti nim dokonce rozhodčí odpískal penaltu. Tu ale vzápětí po poradě s kolegou u videa odvolal. I přes veliký tlak už se ale klokani gólu nedočkali.

"Tady se hrát do půlnoci, tak ten gól prostě nedáme," utrousil při odchodu z Ďolíčku jeden z fanoušků Bohemians. "Problém vidím v ofenzivní složce. Máme za poločas tři velké šance, tam se to lámalo. My jsme měli vstřelit první branku. Ve druhé půli jsme si nebyli schopni vytvořit tlak. Utkání by víc slušela remíza, ale když jsme gól nevstřelili a soupeř ano, těžko můžeme chtít bodovat," dodal kouč Veselý.

Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 0:1 (0:1)

Branka: 45.+3 Hofmann. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Machač - Kocourek (video). ŽK: Kovařík - Kadlec, Svědík (trenér). ČK: 86. Cicilia (Slovácko). Diváci: 5612.

Bohemians: Reichl - Hůlka, Křapka (88. Mužík), Hybš - Köstl, Jindřišek (57. Kovařík), Hrubý, Dostál - Matoušek (73. Prekop), Beran (57. Kozák) - Puškáč (57. Necid). Trenér: Veselý.

Slovácko: Heča - Hofmann (66. Srubek), Daníček, Kadlec - Reinberk (45.+1 Sinjavskij), Valenta, Havlík, Kalabiška - Petržela (62. Juroška), Vecheta (46. Cicilia), Kim Sung-pin (62. Holzer). Trenér: Svědík.