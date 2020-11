Po úvodních pozdravech, během nichž se vyznamenal skvělým zákrokem hlavně domácí veterán Jaroslav Drobný, se na další gólovou příležitost čekalo až do osmadvacáté minuty. Českobudějovický Patrik Brandner, který v neděli proti Spartě zazářil dvěma góly, ovšem tentokrát nedokázal procpat míč za Le Gianga, z následující dorážky poslal střelu nad břevno Mick van Buren.

Jihočeši ale nakonec byli za aktivitu v prvním poločase sladce odměněni. Karol Mészáros na dvou metrech obešel hned tři hráče a v pokutovém území ho neohrabaně sestřelil Kamil Vacek. Sudím Pechancem nařízenou penaltu následně neomylně proměnil Benjamin Čolič.

To navíc nebylo ze strany Českých Budějovic do přestávky vše. Dynamo totiž slavilo i podruhé - bleskový protiútok proměnil v gólovou tečku aktivní Karol Mészáros.

Pražané měli o přestávce o čem přemýšlet, v ofenzivě byli téměř nuloví. Jenže po pauze zabrali a na prahu šedesáté minuty přišly i šance. Nejprve exceloval proti dvěma střelám gólman Drobný. Při následující standardce už ale bývalý reprezentační brankář jen smutně koukal, jak mu míč po teči van Burena propadl do sítě.

Kontaktní trefa klokaní partu nakopla jen z části. Vyrovnání měl na hlavě střídající Tomáš Necid, znovu se ale zaskvěl brankář Drobný. Očekávaný závěrečný tlak hostů se ovšem nekonal, Necidova šance byla poslední vážnější situací před svatyní Dynama.

Celek Bohemians se tak vrací z dohrávky na jihu Čech bez zisku, připsal si čtvrtou porážku v sezoně. České Budějovice naopak vstaly z mrtvých a mají druhý triumf v řadě, po Spartě přehrály i jejího městského rivala.

„Jsem zklamaný z výsledku. Pomýšleli jsme na body, nicméně jsme udělali dvě triviální chyby v obranné fázi a soupeř nás potrestal. Nazval bych to nedisciplinovaností. Budějovice jsou silné v brejku a my jim to nabídli. Ve druhém poločase jsme pak dali jen jednu branku a to bylo málo,“ zhodnotil duel trenér Pražanů Erich Brabec.

Dynamo České Budějovice - Bohemians 1905 2:1 (2:0)

Branky: 38. Čolič, 44. Mészáros (Brandner) – 62. Hůlka (Květ). Rozhodčí: Pechanec – Kubl, Flimmel. ŽK: 2:4.

České Budějovice: Drobný – Čolič, Králik, Talovierov, Skovajsa – Brandner, Čavoš, Javorek, Mészáros (91. Mršić) – Šulc (73. M. Valenta), Van Buren (89. P. Novák).



Bohemians 1905: Le Giang – Bederka, Hůlka, Köstl, Schumacher – Vondra, Hronek, Květ (87. Novák), Vacek (68. Necid) – Keita (87. Osmančík), Pulkrab.