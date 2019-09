Slávisté si užívají první místo ve FORTUNA:LIZE a tažení Ligou mistrů, sparťané se na ně v tabulce dívají ze šesté příčky s devítibodovým odstupem.

Favorit je jasný

„Říká se, že derby nemá favorita, ale když porovnáme výkonnost a výsledky obou týmů, tak s touto nálepkou půjde do zápasu Slavia,“ ví trenér Sparty Václav Jílek.

Po letním přesunu do Prahy zažije svoji premiéru v derby. „Bude to jednoznačně můj největší zápas v české lize v pozici hlavního trenéra,“ usmívá se.

Při pohledu na tabulku mu ale tolik do smíchu není. Šesté místo po téměř celé úvodní třetině základní části není pro jeho tým dobrou vizitkou.

Derby ale může všechno zlomit. „Pevně věřím, že kdybychom tohle utkání zvládli, tak je tu předpoklad, že by to mohlo něco nastartovat,“ doufá Jílek.

Slávisté ale budou rozhodně proti. A to i přesto, že trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému chybělo na tréninku několik hráčů.

„Jsme dost rozbití. Ve čtvrtek odjelo pět kluků do nemocnice na vyšetření kvůli viróze. Dáváme se dohromady těžko, ale naší výhodou je, že se hraje až v neděli,“ říká.

Jeho velikou výhodou je šířka kádru, ale i tak ho momentálně trápí malý počet hráčů do středu zálohy.

„Ještě nedávno tam byl přetlak, teď už nám moc hráčů nezbylo,“ uznává.

Kdo mu chybí? Takács, Traoré, Král už nějaký čas hraje v Rusku.

Jedním z otazníků derby je také to, jak si nepříliš pevná sparťanská obrana poradí s ohromnou ofenzivní silou svého rivala. Naposledy ve Zlíně udržela parta z Letné čisté konto, v předchozích dvou duelech ale inkasovala hned šestkrát.

Že by Václav Jílek konečně našel ideální složení stoperské dvojice? Semih Kaya a David Lischka se ukázali v dobrém světle.

„Pokud udržíme trend obranné činnosti ze Zlína, tak určitě,“ těší ho. „Nechceme každý zápas testovat nové složení obrany. Musí ale fungovat v nárocích, které máme,“ upozorňuje.

Utne Sparta sérii?

Fanoušci sešívaných si užívají nejen návrat týmu na výsluní, ale také to, že jejich odvěký rival z druhého břehu Vltavy je nedokázal porazit už osm zápasů.

Naposledy se to sparťanům povedlo na jaře roku 2016.

„Je to hodně špatná bilance,“ uvědomuje si kapitán Letenských Martin Frýdek. „Doufám, že teď bychom to konečně mohli zvládnout. Pokusíme se ze všech sil, abychom v neděli vyhráli,“ vzkazuje příznivcům.

Vzpomínky sparťana: Zdeněk Caudr



Nejvíce si pamatuji derby na Spartě v roce 1979. Dával jsem jediný a tedy i vítězný gól v utkání. To si vybavuji velice dobře. Nezapomenutelná jsou ale všechna vítězná derby. A těch bylo dost. Vzájemné zápasy Sparty a Slavie byly vždy ozdobou celé sezony. Vždy se bojovalo až do posledního písknutí a do posledních sil. Všechno bylo ohromně vyhrocené, ale i takové sváteční. Teď už to můžu říct, ale po každém derby jsme se pěkně sešli v hospodě, sparťané i slávisti. Tam jsme si všechno vyjasnili, pokecali a poplácali se po ramenou. Nikdy jsme nic nehrotili tak jako třeba dnešní ultras, to jsou úplní blázni.

Vzpomínky slávisty: Ivo Knoflíček



Derby bylo vždy vyvrcholením celé sezony. Kdo ho nehrál, tak si to ani nedovede představit. Nejvíce si samozřejmě pamatuji na ty vyhrané zápasy. Škoda jen, že jsme jich v mé době vyhrávali tak málo. Pokaždé bylo vyprodáno, na Slavii chodilo kolem třiceti tisíc diváků, úžasná atmosféra. A přestupy hráčů z jednoho klubu do druhého? Dříve se z klubů nepouštěli. Když jsem byl v československém nároďáku, tak mě do Sparty lákal trenér Ježek, ale přestup bych si nedovedl představit. V dnešní době to je něco jiného. Kde je víc peněz, větší možnost zviditelnit se, například v evropských pohárech, tam hráči nastupují.