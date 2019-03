Sparťanský trenér Zdeněk Ščasný má jasno v tom, že jeho mužstvo musí využít každou šanci ke snížení ztráty, nechce se k tomu však příliš upínat a vytvářet na své svěřence zbytečný tlak. „V tuhle chvíli to neřeším a naprosto upřímně říkám, že je pro mě nejdůležitější zvládnout další domácí zápas s Olomoucí. Uvidíme, jak se pak bude situace vyvíjet,“ vysvětluje.

Pokud bychom brali jako měřítko sobotní zápas na Letné, tak by se nabízelo, že do konce základní části ještě může být všechno jinak. Sparťané svého soupeře totiž ve všech činnostech přehráli. „Pro nás to bylo hodně špatné utkání, musíme se z něho poučit,“ ví plzeňský obránce Milan Havel. „Dostali jsme velkou ránu. Doufám ale, že to chytneme za správný konec a příští týden v Teplicích vyhrajeme,“ dodává.

Vzhledem k tomu, že do konce sezony bude hrát ligová špička ještě o 33 bodů, je možné cokoliv. Plzeň ovšem umí zabrat, když jí teče do bot. Proto brala Sparta vzájemnou sobotní bitvu jako klíčovou. Kdyby náskok narostl na jedenáct bodů, jeho stažení by už bylo prakticky nemožné.

Sparta má těžší los. Včetně derby

„I těch osm bodů je pořád hodně, ovšem vítězství nám dalo naději,“ těší mladého záložníka Sparty Michala Sáčka, který se v sobotu jednou trefou podílel na debaklu úřadujícího mistra 4:0. „Třeba se to nějak vyvrbí. Podali jsme teď fantastický výkon a je důležité, abychom jej zopakovali i v dalších zápasech,“ uvědomuje si.

Sparťané mají v závěrečných šesti kolech základní části o něco složitější los. Plzeň hraje doma s Ostravou, pětkrát ji pak čekají soupeři z dolní poloviny tabulky. Spartu čeká doma aktuálně šestý Zlín, jedou na hřiště sedmé Boleslavi a zejména k prestižnímu derby do Edenu, domova vedoucí Slavie.

„Tenhle tým by měl zvládat každé utkání. Duel s Plzní už je za námi, můžeme si ho užívat, ale už je to minulost. Nesmíme ztrácet body v žádných zápasech. To, že se nám na jaře daří, je super, a musíme tak pokračovat dál,“ vzkazuje útočník Letenských Matěj Pulkrab. Forma je pomíjivá a stačí jeden zápas k tomu, aby se nadšení fanoušků (opět) proměnilo ve zlobu. Ale Sparta má našlápnuto k tomu, aby nadšení vydrželo.