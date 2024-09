Jan Kuchta se loučí s Letnou, ze Sparty přestoupil do Midtjyllandu

Po dvou sezonách - a dvou titulech - opouští Letnou. Jan Kuchta přestoupil ze Sparty do Midtjyllandu. S dánským mistrem podepsal čtyřletý kontrakt. Pražané by měli dostat za reprezentačního útočníka 2,7 milionu eur (asi 67 milionů korun).

„Český bomber přichází,“ hlásal titulek dánského deníku Bold, když oznamoval přestup Kuchty ze Sparty do Midtjyllandu. V Dánsku panují velká očekávání. „Je zvyklý vyhrávat, symbolizují to mistrovské tituly z uplynulých dvou sezon se Spartou, které také pomohl ke kvalifikaci do Ligy mistrů,“ zdůraznil ředitel klubu Peter Sand.

Český reprezentant si už jedno zahraniční angažmá vyzkoušel, a v Lokomotivu Moskva se mu dařilo. Teď se vydá na sever Evropy. S Midtjyllandem ho čeká obhajoba ligového titulu a také základní fáze Evropské ligy.

„Po několika dobrých letech ve Spartě se cítím připraven udělat další krok v novém klubu a nové zemi. Měl jsem několik vzrušujících rozhovorů s FC Midtjylland a jsem velmi šťastný, že jsem zde,“ prohlásil Kuchta, který sondoval informace o klubu i od krajana Adama Gabriela, jenž v Midtjyllandu působí od loňského léta. „Těším se na setkání se spoluhráči. Adam mi říkal, že na mě čekají talentovaní spoluhráči a dobrá parta lidí.“

Fanoušky Sparty si dokázal získat

Kuchtu přivedla Sparta v létě 2022 z Lokomotivu Moskva, kam odešel ze Slavie. Hostování se během jara 2023 změnilo v trvalý přestup. Ve sparťanském dresu naskočil do 92 zápasů, vstřelil 37 branek. Dvakrát slavil triumf v lize a jednou v národním poháru.

Vzhledem ke své slávistické minulosti to měl Kuchta v úvodu svého angažmá na Letné těžké, ale fanoušky dokázal získat na svoji stranu. Ti mu teď děkují za odvedou práci v rudém dresu. „Přiznávám, že jsem s ním měl po jeho příchodu problém a trvalo mi asi půl roku, než jsem začal řvát jeho jméno při sestavách před zápasem. Zlomil mě svým přístupem a v minulé sezoně jsem ho už miloval. Díky Kuchtič a ať se daří,“ napsal na síť X Petr Skalný.

Kuchta měl zásadní vliv na návrat Sparty na český trůn po devíti letech. „Když jsem ho viděl v dresu SKS v dobách, kdy se nám těžce nedařilo, říkal jsem si, že takový hráč nám fakt chybí a chtěl bych ho. Pak se to stalo realitou a od jeho příchodu začala Sparta zase vyhrávat. A Kuchtič na tom měl obrovsky podíl. Díky za vše a hodně štěstí,“ přidal se Dan Souček.

Kuchta řešil nabídky na přestup od loňského léta, Sparta ho pustila až ve chvíli, kdy na jeho post přivedla Albiona Rrahmaniho z Rapidu Bukurešť a postoupila do Ligy mistrů.