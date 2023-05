Fotbalová Sparta vyřadila z kádru záložníka Jakuba Jankta. Sedmadvacetiletý reprezentant během úterní silniční kontroly odmítl podstoupit test na drogy. Jankto, který v pražském klubu hostuje ze španělského Getafe, podle sparťanských webových stránek není připraven vykonávat povinnosti vyplývající z jeho smlouvy.

Policie zastavila Jankta nedaleko tréninkového centra Sparty na Strahově kvůli upozornění jiného řidiče, jenž měl podezření, že vůz před ním řídí osoba pod vlivem alkoholu. Dechovou zkoušku měl odchovanec Slavie negativní, ale následný test na drogy i lékařské vyšetření odmítnul.

Vedení Sparty mělo s Janktem schůzku ráno. „Po vzájemné dohodě došlo k rozhodnutí, že se Jakub Jankto nezapojí do společné přípravy s A-mužstvem ACS a bude řešit svoji osobní situaci. S respektem k hráči nebude klub poskytovat více informací. Žádáme veřejnost a média o nezasahování do osobního života Jakuba Jankta,“ uvedl letenský klub.

Zůstane mimo tým natrvalo?

Z krátkého prohlášení nevyplývá, zda je Jankto postaven mimo tým natrvalo či pouze dočasně. V létě mu na Letné vyprší hostování z Getafe. Pražský klub může uplatnit opci na přestup, což je však po úterním incidentu velmi nejisté. Z prohlášení není jasné ani to, jaké problémy přesně člena širšího kádru české reprezentace trápí.

„V posledních letech a hlavně poslední rok se kolem mě nashromáždilo tolik věcí, že je lepší zbrzdit a myslet i na svoje zdraví. Od 18 let se celý život točil kolem fotbalu. Hodně mi dal, něco mi sebral a někdy i poučil. Nebyl to pro mě nejlepší sportovní rok, ale vždy jsem preferoval klubové výsledky. O to víc mě mrzí, že mi moje zdraví a mentální rozpoložení nedovolí pokračovat v honbě za titulem a pohárem,“ uvedl na instagramu Jankto.

„Nenajdu ani slova, jak obrovsky chci poděkovat celé Spartě. Díky všem hráčům, trenérům a fanouškům. Vážím si i podpory všech lidí okolo včetně médií, kdy jsme si projevovali vždy vzájemný respekt,“ doplnil.

Jankto na sebe výrazně upozornil v únoru, kdy se jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů otevřeně přiznal k homosexuální orientaci. Za tento odvážný krok sklidil křídelník s 45 starty za reprezentační „áčko“ uznání po celém světě, podpořily ho největší zahraniční kluby či federace FIFA a UEFA.

Zdravotní problémy

Jankto po letním příchodu do Sparty zasáhl do 15 ligových zápasů, v nichž dal jeden gól. V jarní části sezony zastával roli střídajícího hráče, do víkendového derby se Slavií (3:3) za lídra tabulky nezasáhl. Během podzimu ho trápily i zdravotní problémy.