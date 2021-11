Zápas nesl i rekordní nádech. Milan Petržela, záložník Slovácka, nastoupil ke svému 437. ligovému utkání, čímž překonal dosavadní rekord současného vedoucího mužstva Slavie Stanislava Vlčka.

Ale zpět k samotnému zápasu… "S našimi ambicemi je to ta nejdrtivější porážka," přiznal trenér Sparty Pavel Vrba.

Jeho svěřenci hráli od začátku do konce druhé housle a jen přihlíželi nadšenému a bojovnému výkonu domácích. Sparťan Minčev byl sice prvním, kdo střílel na branku, ale to bylo ze strany hostů až do konce utkání prakticky vše.

"Slovácko bylo v zápase lepší, důraznější. Někteří naši hráči si asi mysleli, že budou hrát proti dorostencům a souboje je nebudou bolet. Oni je vlastně nebolely, protože jsme je ani neudělali. Slovácko nás přehrálo nejen fotbalově, ale hlavně důrazem," pokračoval Vrba v pochopitelné kritice.

Stadion poprvé explodoval nadšením v 16. minutě, kdy perfektní kombinaci zakončil Kalabiška. Těsně před odchodem do šaten pak korunoval aktivní útočnou hru Jurečka.

"Když jsme dostali druhý gól, tak jsem věděl, že to asi nebude tak, jak jsme si před zápasem představovali," poznamenal sparťanský kouč.

Krátce po změně stran se prosadil Holzer a zápas se proměnil v exhibici, v níž existoval pouze jeden tým. Na konečných 4:0 pečetil před koncem Cicilia.

"Pro naše ambice a plány je to obrovská rána," mínil Vrba. "Soutěž je ještě dlouhá, uvidíme, co se stane. Víte, jak to bývá s kádry. Když někdo zazáří, tak pak třeba odejde. Pro Slovácko může být problém, když třeba odejdou dva hráči. Může to ovlivnit mužstvo. Slovácko je dobře poskládané, stabilizované, hrají dlouho spolu a to je jejich obrovská výhoda," dodal.

Na straně Slovácka vládla ohromná euforie. "Porazit Spartu takovým rozdílem, je znamením dobré práce celého týmu," říkal skromně strůjce slovácké mašiny Martin Svědík.

Jeho tým je na druhém místě za vedoucí Slavií. "Posunuli jsme se v tabulce výš, teď chceme dohrát kvalitně zbývající zápasy v tomto roce. Píše se o tom, že můžeme hrát o titul, ale já to beru jako výkřiky do tmy, jedeme si pořád to svoje," dodal.

"Myslím si, že jsme měli větší touhu po vítězství. Bylo na nás vidět, že jsme jezdili po zadku a chtěli jsme víc vyhrát. Sparta mi nepřipadala moc nebezpečná," doplnil jej rekordman Milan Petržela.

1. FC Slovácko - Sparta Praha 4:0 (2:0)

Branky: 14. Kalabiška, 43. Jurečka, 57. Holzer, 85. Cicilia. Rozhodčí: Franěk - Horák, Vlček - Berka (video). ŽK: Petržela, Kalabiška - Štetina, Pavelka, Pulkrab, Hložek. Diváků: 7701 (vyprodáno).

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Sadílek - Petržela (68. Navrátil), Kohút (62. Daníček), Holzer (79. Tomič) - Jurečka (79. Cicilia). Trenér: Svědík.

Sparta: Nita - Wiesner (21. Vindheim), Panák, Štetina, Hancko - Pavelka, Ladislav Krejčí II (58. Sáček) - Haraslín (79. Karlsson), Hložek, Ladislav Krejčí I (58. Dočkal) - Minčev (46. Pulkrab). Trenér: Vrba.