Ještě několik desítek sekund po závěrečném hvizdu stál Horejš strnule u své lavičky a nevěřil, co právě viděl. Podobně jako Pavel Vrba začal nové angažmá vysokou prohrou 0:3. Zatímco v první půli měli jeho svěřenci alespoň několik slibných příležitostí, ve druhém je Klokani absolutně vymazali a zaslouženě si vezou do Vršovic tři body.

A stejně tak pár minut po závěrečném hvizdu seděli domácí fanoušci a čekali, jestli se snad něco nezmění. Nezměnilo. Premiéra se nepovedla. A tolik potřebné tři body na Střelnici nezůstaly. Kdyby tak aspoň jeden…

Ohlasy trenérů:

David Horejš (trenér Jablonce): "Konečný výsledek asi koresponduje i s naší hrou. Jsem hlavně zklamaný, jak nervózně jsme do zápasu vstoupili. Snažil jsem se kluky od té nervozity ochránit, ale na některých hráčích to bylo strašně vidět. Nová sezona, první zápas, ale přeci nehraju fotbal pod strachem. Byly tam i věci, které by na ligové úrovni neměly být vidět. Když už jsme se dostali do finální fáze, byli jsme tam strašně nervózní. Bohemce strašně pomohl ten vedoucí gól. Druhý poločas jsme se zvedli a hráli dobře. Jenže přišel druhý gól a fatální chyba, tam se ten zápas asi zlomil. Dva góly jsme si dali polovlastní a jeden po takové chybě. Proto nemůžeme myslet na lepší výsledek. Dokud se ty chyby budou opakovat, těžko budeme bodovat. Jsem zklamaný i ze standardek, dva dny jsme se tomu věnovali, a pak to kopeme takhle."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Je to pro mě příjemné hodnocení. Výsledek i skóre je asi nad naše očekávání. Jeli jsme sem vyhrát, já se tím netajím, ale že to bude až takto, to by mě asi ani ve snu nenapadlo. Měli jsme slušný vstup do utkání a domácí jsme drželi na uzdě. Dvěma lacinými ztrátami jsme sice potom soupeři nabídli dvě šance a to nás trochu poznamenalo. Ale postupem času jsme se z toho dostali. Dali jsme gól a domácí jsme tím značně znejistěli. Po druhé brance byli domácí už jakoby zlomení. Korunovali jsme to třetí brankou. Asi jsme nebyli lepší o tři branky, ale tři body bereme se vší pokorou. Musíme ty body ale za týden potvrdit doma (s Ostravou)."

FK Jablonec - Bohemians Praha 0:3

Branky: 37. Petrák (Puškáč), 70. Květ, 88. Jánoš (Hronek)Karty: 45. Štěpánek (JAB), 67. Jovović (JAB) – 62. Puškáč (BOH)

Držení míče: 51 % : 49 %

Střely na branku: 3:8

Střely mimo: 5:1

Rohy: 5:2

Ofsajdy: 0:3

Fauly: 7:19

FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Martinec, Heidenreich, Polidar – Považanec (C) – Pleštil (46. Šulc), Kratochvíl, Houska (78. Kubista), Jovović (69. Černák) – Sejk (69. Ikaunieks).

Náhradníci: Surovčík – Hübschman, Krob, Surzyn.

Trenér: David Horejš

Bohemians Praha 1905: Valeš – Hůlka, Köstl, Křapka – M. Dostál, Petrák (71. Jánoš), Jindřišek (C), Kovařík (71. Nový) – Hronek (89. Bartek), Puškáč (82. Koubek), Květ (82. Mužík).

Náhradníci: Bačkovský – Beran, Novák, Dan. Krch.

Trenér: Jaroslav Veselý



Rozhodčí: Černý – Podaný, Pečenka



Diváci: 3 051