/FOTOGALERIE/ Neskutečnou infarktovou bitvu přinesla dohrávka vloženého 29. kola FORTUNA:LIGY. Sparta na domácím trávníku porazila Plzeň 2:1, na čele tabulky se dorovnala Slavii a Západočechy odstřelila na devítibodovou ztrátu.

Sparta ve šlágru 29. kola FORTUNA:LIGY udolala Plzeň 2:1. | Foto: CPA

Zápas se přitom pro Pražany vůbec nevyvíjel dobře, po úvodním oťukávání ve třicáté minutě inkasovali, když se pěkně trefil Durosinmi. Rychle bylo srovnáno, ale radost netrvala dlouho. Kapitán Krejčí před gólovou hlavičkou podle videa fauloval. Přesto se šlo ale do šaten za vyrovnaného stavu, v nastavení srovnal Kuchta.

Na úvod druhé půle rozhodčí neuznal gól kvůli faulu Plzeňským a pak přišel drtivý tlak domácích. Obrana západočechů s vypětím všech sil odolávala, ale v dlouhém nastavení pak Kuchta trefil ruku Hejdy a ve 104. minutě zařídil Spartě výhru přesnou střelou z penalty Krejčí.

"Je to pro nás důležité vítězství a jsem hrdý na celý tým. Bylo těžké držet emoce na uzdě. Začali jsme pomaleji, ale pak začali sbírat druhé balony a přebírat kontrolu nad zápasem," poznamenal sparťanský kouč Brian Priske.

"Dělali jsme si to sami těžké. Říkáme si pořád, co máme hrát, ale je to dokola, zbytečné ztráty a pak to překombinujeme, místo toho, abychom to hráli nahoru. Sráží nás to pak to honíme celý zápas. Naštěstí jsme to otočili," ulevil si domácí kanonýr Jan Kuchta.

"Jsme zklamaní," pochopitelně uznal trenér Plzně Michal Bílek. "Šli jsme do zápasu s nějakým záměrem, který nám vycházel. Nenechali jsme soupeře hrát a podali velmi dobrý výkon. Škoda, že jsme dostali ke konci prvního poločasu gól, ve druhém jsme pak hráli stejně. Mrzí mě dvě situace. Neuznaná branka byla podle mých informací regulérní a penalta… Hejda má ruku u těla a tohle písknout v 99. minutě… pro nás je to hodně kruté," dodal.

Sparta - Plzeň 2:1 (1:1)

Branky: 45.+3 Kuchta, 90.+14 Krejčí z penalty - 30. Durosinmi. Rozhodčí: Orel - Kubr, Slavíček: ŽK: 34. Krejčí, 90. Zelený - 44. Hejda, 90.+1 Kaša, 90.+3 Staněk, 90.+12 Jemelka. ČK: 90.+9. Minčev - 90.+8 Hejda. Diváků: 17668.

Sparta: Kovář – Panák, Sørensen (58. Vitík), Krejčí – Wiesner, Laçi, Kairinen (80. Sadílek), Zelený – Čvančara (29. Karabec), Kuchta, Haraslín (80. Minčev).

Plzeň: Staněk – Kaša, Hejda, Jemelka – Holík, Bucha (7. Květ), Kalvach, Sýkora – Mosquera (81. Vydra), Chorý, Durosinmi (65. Kliment).