/FOTOGALERIE/ Neuvěřitelná přestřelka s infarktovým závěrem. Že fotbalisté Slavie vezmou na úvod jarní části FORTUNA:LIGY doma tři body proti Jablonci, se očekávalo. Ovšem způsob, jak k nim dokráčeli, rozhodně nebyl pro fanoušky se slabším srdíčkem. Slávisté třikrát vedli, Jablonečtí dokázali třikrát srovnat a o výhře 4:3 rozhodl gól Jurečky v sedmé minutě nastavení!

"Říkali jsme si, že musíme myslet na lidi, udělat to pro ně zajímavé a nehrát jen na výsledek. A to se nám tedy povedlo na maximum. Konec byl opravdu hektický," přiznal kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci se dostali do vedení už ve třetí minutě, kdy se šikovnou střelou prosadil Wallem a zdálo se, že vše proběhne podle předpokládaných "notiček". Ovšem hned po dvou minutách bylo srovnáno zásluhou Čanturišviliho.

Uběhlo opět jen pár dalších minut a Wallem poslal Slavii znovu do vedení… a opět bylo rychle srovnáno, obránci nechali úplně volného Chramostu a ten se nemýlil.

Gólová přestřelka pokračovala i nadále. Na časomíře naskočila 24. minuta a po trefě Jurečky platil stav 3:2!

Jurečka se trefil znovu ještě těsně před přestávkou, ale radost mu sebralo video odhalující ofsajd.

Dvě jablonecké trefy z první půle si obránci Slavie k srdci příliš nevzali a hned po změně stran bylo potřetí srovnáno, když se prosadil Martinec.

S domácími to trochu zamávalo a dvacet minut trvalo, než se dostali zpět do tempa. Závěr zápasu měli zcela ve své moci, hosté se jen s vypětím všech sil bránili. Nejblíže vítěznému gólu byl Tijani, který hlavičkoval do tyče.

Rozhodčí nastavil sedm minut a když běžela ta poslední, po rohovém kopu se míč odrazil k volnému Jurečkovi a ten jej stehnem dorazil do sítě.

Slavia Praha - FK Jablonec 4:3 (3:2)

Branky: 3. a 11. Wallem, 24. a 90.+7 Jurečka - 5. Čanturišvili, 14. Chramosta, 48. Martinec. Rozhodčí: Starý - Kubr, Machač - Volek (video). ŽK: Holeš, Tijani, Schranz - Kratochvíl, Hanuš, Nebyla. Diváci: 17.202.

Slavia: Mandous - Masopust (65. Schranz), Ogbu, Holeš - Douděra (82. Tomič), Oscar, Ševčík, Wallem (65. Zmrzlý) - Provod (65. Van Buren) - Chytil (78. Tijani), Jurečka. Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek (59. Houska), Tekijaški, Polidar - Černák (46. Kanakimana), Kratochvíl, Nebyla, Čanturišvili - Martinec (84. Hübschman) - Pleštil (69. F. Souček), Chramosta (69. Drchal). Trenér: Látal.