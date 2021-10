Nebylo to nic platné. Proto na Letné skončila velká série neporazitelnosti.

Pro slávisty to byl těžký úkol. Viditelně totiž nebyli ve své kůži. Během první půle měli vlastně jen dvě šance. Kuchta zblízka nepřekonal Nitu a následně špatně trefil míč Lingr. Jinak nic, mistr nebyl nebezpečný, což pokračovalo také ve druhé půli, kdy poslal trenér Trpišovský do hry velká jména. Přišli Stanciu, Krmenčík či Olayinka.

Pro Slavii to však nebyla jediná rána. Domácí totiž vyloučení ztrestali vlastně dvakrát. Haraslín poslal přímý kop poté zdi, jeden z hostů ho tečoval a Mandou neměl šanci zasáhnout. Domácí vedli, navíc hráli přesilovku.

Další potíž pro mladého Seveřana přišla ve 27. minutě, kdy dostal první žlutou kartu. Srazil soka Haraslína, bylo to jasné napomenutí. S hbitým Slovákem se navíc měl ještě osudově střetnout. Ono setkání přišlo ve 41. minutě. Ousou kousek před pokutovým územím hostů Haraslína znovu srazil a bylo jasno. Sudí mu ukázal nejprve druhou žlutou kartu, posléze i červenou.

Zásadním mužem pro utkání, pro Slavii však pohříchu v negativním světle, se stal švédský zadák Ousou. Střední obránce neměl vskutku dobrý den. Jeho nevydařená mise začala už na začátku, kdy nahrával hlavou malou domů brankáři. Nevšiml si však, že Mandous už vybíhá pro letící míč a nasměroval ho do jeho protipohybu. Gólman naštěstí pro hosty ukázal chladnou hlavu i rychlé nohy a bylo letící do sítě lapil.

Přišlo to až v neděli večer na našlapané Letné.

Naposledy se něco takové stalo v březnu 2020. Tehdy slávisté vedeni koučem Trpišovským padli na Slovácku. Od té doby jen samá vítězství, občas nějaká ta remíza. Celkem padesát čtyři zářezů. To je rekord.

Obdivuhodná šňůra skončila. Slavia nezapsala do řady pětapadesátý ligový zápas, v němž by neprohrála. Její nadvládu utnula Sparta v duelu největším, v derby. Na Letné zvítězili domácí fotbalisté v 10. kole FORTUNA:LIGY 1:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.