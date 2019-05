„V Opavě jsme nehráli dobře, pomalu a bez pohybu. Přesto jsme měli šance na vedoucí gól, ale soupeř nás potrestal na konci první půle,“ vracel se k utkání na severu Moravy a ve svém bývalém působišti kouč Pražanů Roman Skuhravý.

Za stavu 0:0 prý přišel první klíčový moment. „Při vyložené šanci Dukly nás podržel brankář Fendrich,“ vypíchl opavský trenér Ivan Kopecký. Jeho tým se krátce po změně stran dostal do vedení, později dvoubrankového.

Ovšem i v takové chvíli Dukla zabrala a odměnou jí bylo snížení na rozdíl jediného gólu. Ale jen na chvíli. Třetí branka v síti Filipa Rady byla zlomová. „Po snížení jsme sehráli nejlepší pasáž zápasu, ale po třetím gólu už jsme neměli morální sílu s tím něco udělat,“ uvedl Skuhravý. „Chtěli jsme navázat na utkání s Bohemkou, ale nebyli jsme to zase my,“ nechápal.

Dukla tak stojí před jasným úkolem, už nesmí ztratit. „Tím, že Karviná prohrála, žijeme. Pojedeme k ní zítra (v úterý) vyhrát a znepříjemnit jí situaci. Opava udělal velký krok k záchraně a Karviná si to bude muset vybojovat sama. Stejně jako my,“ přemítal Skuhravý.

Karviné před víkendem chyběly k uniknutí z baráže pouhé dva body, ale po prohře v Příbrami, jejím hlavním konkurentovi, ztráta narostla na pět. A do konce nadstavby chybí tři kola. „Doufal jsem, že máme šanci se vyhnout baráži, ale náš útlum přišel v nepravou chvíli. Nejsem naivní, teď už se jí nevyhneme,“ přiznal kouč Severomoravanů František Straka. Není to typický případ kdo s koho. I přes prohru by měla Karviná vše ve svých rukách. Ovšem Dukla už nemůže couvnout: musí vyhrát.