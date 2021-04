Zápas Sparty s poslední Opavou měl být podle předpokladů jasnou záležitostí, ale trenér Pražanů Pavel Vrba před zápasem rozhodně neměl lehké spaní. K dlouhodobě zraněným Julišovi, Kozákovi a Štetinovi se přidali oba Krejčí a kvůli zdravotním komplikacím nemohlo nastoupit ani trio Polidar, Souček a Vindheim. Všechno tak na sebe vzal osmnáctiletý sparťanský diamant Adam Hložek. Třemi góly a přihrávkou na Plavšičovo trefou byl hlavní postavu výhry 4:2.

Adam Hložek byl hlavním strůjcem výhry 4:2 nad Opavou. Tři góly dal sám a na jeden přihrál Plavšičovi. | Foto: Deník/František Géla

„Samozřejmě jsem si to užil, i když to byla práce celého týmu. Dostal jsem to dvakrát vlastně do prázdné branky, jednou od Dočkyho podruhé od Wiesyho. Ten třetí gól jsem pak jen uklízel na zadní tyč. Jsem spokojený, užívám si to,“ neskrýval po zápase nadšení.