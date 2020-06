Jasně, slávistický trenér Jindřich Trpišovský nosí „kloppovskou“ kšiltovku, Adrián Guľa má holou hlavu jako Pep Guardiola.

Ale ono se ukazuje, že ta podoba je víc než jen vzhledová. Jejich týmy doslova drtí tuzemskou scénu. Jsou jinde, což ukázal i poslední víkend. Slavia zničila Jablonec 5:0, Plzeň rozmetala Mladou Boleslav 7:1. „Hráčům fotbal chutnal,“ usmíval se Guľa.

Soupeři obou triumfátorů se přitom třesou na evropské poháry. Přesto dostali rychtu.

„Už od patnácté minuty jsme ani nemohli uvažovat o dobrém výsledku,“ přiznal boleslavký trenér Jozef Weber. „Byli jsme jako mumie,“ doplnil ho jablonecký bard Petr Rada.

O nadřazenosti dua Slavia a Viktoria mluví postavení v tabulce (před třetím Jabloncem má Slavia k dobru 21 bodů, Plzeň 13), ale také například rozdíl ve skóre. Slávisté jsou plus 46, Plzeňští 32. Další týmy? Sparta a Liberec plus 12. To je propast.

„Oba týmy obecně hrají svou soutěž. Okupují ligu a hrají výborně,“ řekl ve studiu O2 Sport bývalý trenér Sparty a Liberce David Holoubek.

Sparta se trápí

Trefné. Vládcům k tomu pomáhá několik věcí. Tou první je propad Sparty. Právě Letenští by měli duo okupantů doplnit na trio. Jenže se trápí, na čemž nic nemění ani poslední výhra 4:1 v Karviné.

Sparta má přitom nastavený rozpočet podobně jako Slavia, jde přes miliardu korun. Plzeň je výrazně skromnější, přesto Letnou už roky válcuje.

Další faktor se ukázal v souboji Slavie s Jabloncem. Hosté nemohli nastoupit v nejsilnější sestavě, protože mají na hostování od Pražanů Jakuba Jugase, Jana Matouška i Jana Sýkoru. Důležité hráče.

„Rozhodně se nechci vymlouvat na změny v sestavě. Nastupovalo se za stavu 0:0, hráči, kteří nastoupili, jsou u nás v kádru,“ mávl rukou kouč Rada.

Jenže postupem času na tom giganti mohou vydělat. V nynějším nadupaném programu proti nim budou soupeři šetřit klíčové hráče. Pokud bude mít některý z nich zdravotní problém, s nímž by jindy nastoupil, dostane volno.

Motto bude jasné: Stejně na Slavii a Plzeň nemáme. I to diktátorům pomůže.