Fakta – branky: 7. Hůlka, 41. Drchal. Rozhodčí: Černý – Volf, Pospíšil. ŽK: Dvořák, Čihák – Köstl, Jedlička, Jánoš. ČK: 49. Köstl (BOH). Poločas: 0:2. FC Hradec Králové: Reichl – Ja. Klíma (63. Trusa), Čech (46. F. Čihák), Leibl – Gabriel, Smrž, Kodeš (63. P. Dvořák), Novotný – Ryneš, Pudhorocký (46. Rada) – Koubek. Trenér: Mi. Koubek. Bohemians Praha 1905: Jedlička – Köstl, Hůlka, Vondra – Prekop (85. Mužík), Petrák, Jánoš (85. A. Kadlec), Kovařík (55. M. Dostál) – Drchal (69. Jan Matoušek), Puškáč (55. Jindřišek), A. Čermák. Trenér: Veselý.

Klokani měli výborný vstup do zápasu, už v 7. minutě místo odkopu Ryneš smolně poslal míč zpět do vápna, kde byl nikým nehlídaný Hůlka, který už neměl problém překonat Reichla – 0:1. O pár minut později to mohlo být už o dvě branky. Drchal se z poloviny hřiště hnal sám na branku, dokázal obejít i Reichla, jenže do prázdné branky zakončit nedokázal. Domácí poprvé zahrozili ve 26. minutě. Na malém vápně hlavičkoval Gabriel, ale na lajně dobře zasáhl Jedlička. Pražané byli však i ve zbytku první půle lepším týmem a za svoji aktivitu byli odměněni druhou brankou, kterou po velkém závaru v hradeckém vápně přidal Drchal – 2:0.

Votroky mohlo dostat zpátky do hry vyloučení Köstla, který hned na startu druhé půle viděl druhou žlutou. A hned vzápětí měl dvě velké šance střídající útočník Koubek, ale v obou případech se vyznamenal skvěle chytající Jedlička. Hosté museli reagovat na vývoj utkání změnou taktiky a mnohem více se zatáhli. Hradec se proto do nebezpečných situací dostával čím dál složitěji. Další velká šance tak přišla až v 76. minutě. Dvořák dostal přesný centr na malé vápno, jenže jeho hlavičku zneškodnil Jedlička.

Ke gólu nevedla ani závěrečná hradecká aktivita. Z Mladé Boleslavi si tak body odvezla Bohemka, která se posunula na čtvrté místo. Východočeši jsou šestí.

"První poločas jsme byli téměř ve všech aspektech lepším týmem, vytvořili jsme si až nad očekávání velké množství příležitostí. Troufnu si říct, že 2:0 bylo málo. Všechno to otočilo brzké vyloučení ve druhé půli, které zamíchalo kartami. Než jsme stihli zareagovat nějakou změnou, tak jsme přežili dvě velké příležitosti, tam se utkání lámalo. Pak už jsme to zklidnili a hráli jsme chytře. Během druhého poločasu se mi honily hlavou všechny katastrofické scénáře, které jsme za poslední rok na tomhle stadionu prožili. Ale poučili jsme se. Museli jsme to vydřít, bylo důležité, že jsme neinkasovali kontaktní gól. Mohl bych vypíchnout pět šest individuálních výkonů, ale bylo by to nefér. Je to především týmové vítězství," pochvaloval si kouč Pražanů Jaroslav Veselý.

"Nesehráli jsme dobrý první poločas. Bohemka byla dravější, agresivnější, jak ona umí. Na hrotu byl velmi dobrý Puškáč, soupeř dostával naši obranu pod tlak. Dostali jsme dvě laciné branky po hrubých chybách a potom už to bylo komplikované. Smutným hrdinou je dnes Matěj Koubek, který nevyužil dvě obrovské šance. Doplatili jsme na nekvalitu v zakončení. Ukazuje se, jak strašně nám chybí zranění Kubala s Vašulínem," dodal hradecký šéf střídačky Miroslav Koubek.