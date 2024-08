V Malšovické aréně se od začátku hrálo velmi opatrně bez výraznějších příležitostí. Až po jednom z rohů zahrál ve vápně rukou Lichý, což odhalilo video a rozhodčí Všetečka nařídil pokutový kop. K tomu se tentokrát postavil Vlkanova, ale stejně jako o týden dříve Mihálik pouze nechal vyniknout soupeřova gólmana. Jeho nepovedenou střelu v pohodě kryl Hruška.

Následovala další pasáž hry bez šancí na obou stranách a když už to vypadalo, že poločas skončí bez branek, Hradečtí udeřili. Horák z levé strany našel na přední tyči Mihálika, který míč dokázal usměrnit do branky – 1:0.

V druhém poločase se na velkou šanci čekalo až do 70. minuty. Střelu Vlkanovy vyrazil Hruška a dorážka střídajícího Koubka se mezi tři tyče nevešla. Dukla si vytvořila tlak až v závěru, ale z brejku mohli rozhodnout Votroci. Kodeš v 85. minutě vyslal do do gólovky Mihálika, jenže ten sám před Hruškou trefil pouze břevno. Mrzet to Hradec nakonec nemuselo, protože Pražané Zadražila nepřekonali a všechny body zůstaly na východě Čech.

Východočeši v 11. vzájemném utkání v první lize zdolali Duklu poprvé, posledních devět střetnutí prohráli. Znovu potvrdili skvělou bilanci v domácím prostředí, kde zvítězili popáté za sebou a nebodovali tam v jediném z posledních 11 ligových utkání. Pražané čekají na venkovní výhru v nejvyšší soutěži už 14 zápasů.

Ohlasy trenérů po utkání:

David Horejš (Hradec): "Velká spokojenost, že jsme doma opět získali tři body, tady tu sílu máme. K vítězství jsme došli přes dva rozdílné poločasy. V prvním naše hra nebyla optimální, měli jsme hodně ztrát, byla znát nervozita. Přibrzdila nás i neproměněná penalta. Včera na tréninku je přitom Vlkanova proměnil všechny, ale úplně jinak, s razancí, přesně. Přiznám se, že mi bylo úplně blbě, když jsme nedali další penaltu, na druhou stranu Adam se z toho pak dostal a patřil k nejlepším na hřišti. Nakonec jsme dali gól po krásné akci. Ve druhé půli jsme se zlepšili, hru jsme většinu času kontrolovali, soupeře jsme k ničemu nepouštěli a sami jsme měli dvě tři příležitosti k druhému gólu. Jsem rád, že jsme udrželi nulu a ve druhé půli jsme pracovali precizně do defenzivy. Naše obrana dnes byla to nejlepší na hřišti, stoperská trojice i s Petráškem a krajní beci podali precizní výkon."

Petr Rada (Dukla): "Prohráli jsme úplně zbytečnou brankou ve 45. minutě, když jsme mohli tu situaci víckrát přerušit. To už je čtvrté utkání, ve kterém jsme inkasovali před poločasem. Samozřejmě jsme přežili penaltu, ale tohle je pro nás už frustrující. Ve druhé půli jsme se to snažili směrem dopředu zvýraznit, poslali jsme do hry další útočníky. Byli jsme aktivní, měli jsme rohy, standardky. Trápí nás neproměňování šancí, měli jsme dnes spoustu nadějných situací. V minulých zápasech jsme neměli dopředu skoro nic, v tomhle jsem viděl trochu zlepšení."

Hradec Králové – Dukla Praha 1:0

Branka: 45. Mihálik. Rozhodčí: Všetečka – Nádvorník, Volf. ŽK: Horejš (trenér) - Lichý, Mešanovič, Ludvíček, Douděra, Rada (trenér). Diváci: 6125. Poločas: 1:0.

Hradec Králové: Zadražil - Čihák, Petrášek, Spáčil - Klíma, Kodeš, Dancák, Horák - Mihálik (88. Šašinka), Vlkanova (90.+3 Krejčí) - Náprstek (62. Koubek). Trenér: Horejš.

Dukla Praha: Hruška - Vondrášek (82. Ullman), Hašek, Peterka, Ludvíček - Lichý, Kozma - Pech (46. Zeronik), Hora (58. Řezníček), Šebrle (88. Douděra) - Mešanovič (58. Špatenka). Trenér: Rada.