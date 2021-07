"Věříme, že je v nejlepším věku a že ještě nenaplnil celkový potenciál, kam by se mohl dostat. Vždy ho něco zastavilo. Má ideální rozpoložení, zkušenosti se zahraničím a s Českem. Má děti a rodinu. Věřím, že je fotbalu schopný dát všechno. Má možnost se dotknout svého stropu," vítá novou posilu trenér současného českého fotbalového hegemona Jindřich Trpišovský.

Jeho nový svěřenec má bohatý kariérní životopis. Ve sbírce má tři mistrovské tituly s Plzní, dva belgické s Bruggrami, na kontě má 92 soutěžních gólů.

"Vrátil jsem se domů do Česka a když se ozvala Slavia, tak to byla jasná volba," říká. "Chtěl bych tady vyhrát titul, být prospěšný pro tým, aby si mě fanoušci Slavie aspoň trošku oblíbili," usmívá se.

Osmadvacetiletý střelec začínal s fotbalem v Kraslicích na západě Čech, přes Sokolov se dostal do Plzně. Následovaly roky na hostování. Sokolov, Čáslav, Vlašim, Ostrava, Dukla… V posledně jmenovaném klubu se rozstřílel a díky tomu se dostal zpět do Plzně. V sezoně 2017/2018 se jeho hvězda rozzářila nejjasněji. Stal se králem ligových střelců, dobře rozjel i tu další, ale pak přišlo nepříjemné zranění. Po návratu se rozehrál a následovaly jeho zmiňované zahraniční anabáze v Bruggách a PAOKu.

"Pět titulů je sice hezkých, ale dva z nich nepočítám. Ty belgické, neměl jsem na nich zásluhu. Tři v Česku ano, je to sice hezká bilance, ale teď jsem tady ve Slavii a chci vyhrát trofej tady," pokračuje.

Obrovskou motivací je pochopitelně i boj o Ligu mistrů. "Mohl jsem hrát evropské poháry v PAOKu nebo Bruggách, ale moc jsem chtěl do Edenu. Jsem rád, že Slavia bude hrát evropské poháry a myslím, že bude hrát důstojnou roli," míní.

Za sebou má i dosavadní reprezentační vrchol, vystoupení na nedávném evropském šampionátu, kde naskočil do čtyř zápasů. "Byl to můj první velký turnaj, i pro mnoho kluků ze Slavie. Užil jsem si to moc, byl to pro českého fanouška úspěch, takže to byl velký zážitek. Myslím si, že jsme mohli postoupit o jedno kolo dál, ale to je fotbal, stává se to. Jsem šťastný, že jsem tam mohl být, i nějaké minuty na hřišti jsem mohl odehrát. Takže spokojenost," dodává.Pro trenéra Trpišovského i fanoušky sešívaných je to skvělá zpráva. Právě Krmenčík by mohl být tím "gólovým zabijákem", který v Edenu i během úspěšných sezon chyběl.