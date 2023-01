„Je mi devatenáct let, těším se, jak se tu budu rozvíjet. Bude to skvělé, myslím, že pro mě je to ideální krok. Těším se, až začnu trénovat, dostanu se do pohody, poznám všechny v týmu a budu se soustředit jen na svoji hru,“ hlásí Zafeiris pro klubový web.

„Jako hráč se směrem do obrany snažím makat pro tým, vždycky na sto procent, agresivně. Dopředu bych řekl, že jsem tvůrce hry. Chci tvořit hru, rád asistuji a dávám góly,“ popsal mládežnický reprezentant Norska své přednosti.

To, jak je šikovný, mohl Zafeiris předvést fanouškům koneckonců už před nedělním utkáním proti Jablonci, kdy se oficiálně představil na trávníku a ukázal několik triků s balonem.

Slavia zničila Jablonec. Rozjel ji ovšem až příchod van Burena

„Je to kategorie hráčů, které když sem nedostanete v tomhle věku, tak je sem nedostanete už nikdy. Je v norské jednadvacítce, má za sebou několik let v lize. Podle mě zvolil to, že má za sebou sezonu, kdy pravidelně nastupoval v Norsku a chce udělat mezikrok do konkurenčního prostředí a nechce se hned přesunout do nějaké velké ligy. Jeho příchod byl jako na horské dráze, usilovali jsme o něj celý podzim,“ prozradil trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

„Je to hráč, který má ve středu hřiště obrovský akční rádius, na svůj věk je mimořádně technicky vybavený. Má skvělou práci s prostorem, cítí hru do plné obrany, má nízko těžiště a dobře přebírá míče nahoru. Na svůj věk má spoustu zápasů a spoustu bodů i velké sebevědomí. Doufám, že u nás potvrdí, že chce být vidět v klíčových momentech. Na druhou stranu je to hráč, který přichází poprvé do zahraničí, do cizího prostředí. Bohužel přišel do týmu, který má za sebou přípravu, on je v jiném módu. Jemu skončila sezona a měl volno, začíná od nuly, musí si vypracovat pozici,“ dodal slavistický lodivod.

Šel jsem ukázat trenérovi, že do základu patřím, prozradil dvougólový Puškáč

Zafeiris je ovšem připravený předvést svoje fotbalové schopnosti a rychle se zařadit do sestavy svého nového týmu. „Můj osobní cíl je ukázat lidem, že jsem dobrý hráč. Ukázat, že můžu hrát od začátku a být důležitým hráčem týmu. Týmové cíle jsou vždycky se snažit vyhrávat, dostat se do Ligy mistrů a hrát v Evropě. Taky vyhrát ligu a pohár,“ uvedl.

Talentovaný Nor nastupoval už uplynulé sezoně pravidelně za Haugesundu, se kterou skončil na desátém místě v Eliteserien. Zapsal celkem čtyři góly, na dalších pět nahrál a po ročníku byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem Haugesundu. Dostal se rovněž do nominace na nejlepšího mladého hráče sezony.

V létě bude Zafeiris reprezentovat Norsko na evropském šampionátu do jednadvaceti let. S národním výběrem se utká v základní skupině s Ukrajinou, Izraelem a Gruzií.

Start jara za tři body. Vítězství Bohemky nad Teplicemi zařídil žolík Puškáč