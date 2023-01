„Prodělal jsem operaci šlachy, poutka, které ji drží u kotníku. Šlachu jsem měl nestabilní, při zátěži mi létala trošku přes kotník. Bylo potřeba to tam operativně upevnit, aby šlacha zůstávala v tom žlábku, kde má,“ vysvětlil nyní s odstupem reprezentační záložník.

Zmiňovaný operační zákrok podstoupil už na konci listopadu a nyní se chystá na pozvolný návrat do tréninkového tempa. „Cítím se dobře. 2. ledna začínáme přípravu, těším se, vyhlížím to. Mimo už jsem byl hodně dlouho,“ přiznal.

„První týden budu věnovat tomu, abych nohu nacvičil, zaposiloval. Aby se noha osvalila, měl jsem ji ve fixaci, takže něco ztratila. 10. ledna odlétáme na portugalské soustředění, od doktora mám posvěceno, že můžu začít běhat a pracovat na návratu,“ popsal Holeš svůj tréninkový plán.

To, kdy by mohl naskočit zpět do zápasového režimu, zůstává ale zatím stále nejasné. „Záleží na tom, jak noha bude reagovat, jak se mi podaří se do toho vrátit zpátky. Věřím, že během února se vrátím k týmu a začnu s klukama trénovat,“ prozradil Holeš.

Pražská Slavia se bez něj zatím musela obejít v šestnácti duelech tohoto ročníku. I proto možná po podzimu ztrácí dva body na vedoucí Plzeň. Kromě klubových utkání musel Holeš vynechat také důležité reprezentační zápasy Ligy národů proti Portugalsku a Švýcarsku. V nich národní tým dvakrát padl a s elitní skupinou této soutěže se rozloučil.

Holeš nyní doufá, že v právě začínajícím roce se do fotbalového kolotoče zase naplno vrátí. „Našim fanouškům přeju hodně zdraví, to pro mě osobně byla v posledních měsících hodně aktuální věc. A taky jim moc přeju, aby před sebou měli úspěšný rok, aby pořád rádi chodili na stadion a my jsme jim dělali radost. A doufám, že společně oslavíme na konci sezony zisk titulu,“ vzkázal.

