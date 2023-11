„Druhý poločas bylo dobývání, Budějovice zalezly a my jsme si dlouho nevytvořili nějakou zajímavou šanci. Každopádně i druhý gól padl ze standardky, těmi jsme si hodně pomohli,“ těšilo ho po bojovném zápase, který minimálně do neděle vyhoupl Slavii do čela tabulky před Spartu. Velký podíl na tom měl i sám Jurečka, který se prosadil už v sedmé minutě.

„Brzký gól vždycky pomůže střelci i týmu. Měl jsem další šance i pár ofsajdů, které si musím příště pohlídat. Jedna šance byla stoprocentní, to mě mrzelo, kdybychom odskočili na 2:0, vyhráli bychom v poklidu, myslím. Škoda, ale naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce,“ vyprávěl po utkání devětadvacetiletý útočník.

Budějovice potrápily Slavii. O její výhře rozhodl Chytil

Ten potvrdil dobrou formu i po reprezentační přestávce a momentálně se může chlubit vstřeleným gólem v každém z posledních tří zápasů. Gól zapsal jak proti Římu, tak proti Olomouci a Českým Budějovicím. Ve FORTUNA:LIZE už se jednalo o jeho šestou trefu v sezoně.

„Jsem za to rád, start se mi nepovedl, nepadalo to tam, ale takový fotbal prostě někdy je. Nelámu si z toho hlavu, snad to půjde dál dobře,“ krčil rameny Jurečka, který se ale speciálně proti Dynamu trefil teprve podruhé v kariéře.

„Je to vždycky těžké, bojovné. Teď do Edenu přijely Budějovice ve složité situaci, nemají asi v týmu moc dobrou atmosféru, potřebují nutně bodovat. Utkání moc nepřispěl terén, byl hodně náročný, těžký, bylo měkké hřiště. Ale jak jsem řekl, jsem rád, že jsme vyhráli,“ říkal skromně slávistický útočník.

Na fotbalové trávníky dopadly první vločky. Slavia skolila poslední Dynamo

Jeho klub teď čeká opět náročný program. Ve čtvrtek Slavia zamíří do Moldavska, kde vyzve Tiraspol ve skupinové odvetě Evropské ligy. V neděli pak čeká sešívané další ligový zápas na půdě Zlína.

„Těším se moc. Evropské zápasy jsou trošku jinačí než domácí liga, jsou více o fotbale. Jsem zvědavý, jak k tomu Tiraspol přistoupí, my tam pojedeme zvítězit, první místo je lákavé. Musíme se dobře připravit, zregenerovat, čeká nás opět náročný terén, těžké utkání. Ale chceme ho zvládnout,“ vyhlásil bojovně Jurečka.