"Na standardní situaci nebyl určený nikdo konkrétní, nechali jsme to na hráčích. Vzal si to Adam Hložek a trefil to neskutečně, lépe to snad ani nešlo. Před gólem jsme přitom už pár minut řešili, jestli ho s ohledem na pohár nevystřídat," řekl k prvnímu gólu Hložka proti Slavii provizorní trenér Sparty Michal Horňák.

Po zápase fanoušci Hložka vyvolávali

Okolo devatenáctiletého klenotu Sparty bude na letním přestupovém období velmi rušno, první vážným zájemcem o služby Hložka je podle italských médií Neapol. Případný odchod Hložka rozdělil sparťanské fanoušky na dva tábory."Adam musí ze Sparty odejít už v létě, jinak se jeho kariéra může zabrzdit. Hrozně rád bych ho viděl hrát na Letné, ale Spartu už přerostl. Musí svojí kariéru posunout dál," napsal jeden z příznivců Sparty na fanouškovském fóru.

"Podle spekulací je zájem o Hložka s Krejčím. Kdo by nám tam pak zůstal v boji o titul příští rok? Situace je kritická, Rosický s Křetínským musí okamžitě odejít," zněl názor druhé strany.Nespokojenost s vedením ukázali fanoušci Sparty i na posledním utkání do sezony, která drtivá část bojkotovala.

Tradičně zaplněný hostující sektor v Edenu tak v neděli zaplnilo pouze 170 fanoušků. A jediný hráč, kterého po zápase vyvolávali? Adam Hložek.