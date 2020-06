Slavia nastoupila do domácího utkání FORTUNA: LIGY již jako nový mistr ligy a od počátku udávala tempo. Jablonečtí jakoby svým výkonem navázali na poslední vystoupení na Slavii, kde dostali „bůra". Domácí se tak rychle ujali vedení, když v 8. minutě Stanciu našel za jabloneckou obranou Musu a ten překonal Hrubého v brance hostí.

Jablonecký brankář pak pro zranění ve 29. minutě střídal a jeho nástupce Hanuš si udržel čisté konto pouze 5 minut. To sice střelu Provoda dokázala obrana hostí zblokovat, jenže míč se odrazil k Ševčíkovi a ten neměl problém balon napálit do odkryté poloviny Hanušovy branky. Jablonec měl první opravdovou šanci až těsně před koncem poločasu, když po rohovém kopu hlavičkoval Hamalainen, gólman Markovič ale míč vytlačil mimo branku.

V úvodu druhé části se hra rychle přenášela ze strany na stranu a vytěžili z toho opět domácí. V 58. minutě Štěpánek ztratil v souboji míč a Musa před Hanušem nezaváhal a bylo to 3 : 0. Oba týmy pak prostřídaly sestavy a do velké šance se dostali i hosté. Pilík se vložil do stříleného centru, jenže jeho pokus srazil mimo Provod.

Slavia poté kontrolovala hru a zdálo se, že se zápas pouze dohrává. Sešívaní ale nadále měli střelecký apetit a v 87. minutě, po vynikajícím centru Stancia střílel k tyči Masopust, hostující Hanuš byl bez šance a skóre na ukazateli se opět měnilo. Jenže to nebyl ani zdaleka konec! Další změnu mohl mít na svědomí domácí Felipe, Hanušovu šibenici ale těsně minul. V nastaveném čase pak rozhodčí zapískal penaltu pro Slavii, Musu ale vynikajícím zákrokem vychytal Hanuš! Stav 4 : 0 tak na ukazateli zůstal a Jablonečtí si vezou z Prahy opět vysokou prohru.

SK Slavia Praha: FK Jablonec 4 : 0 ( 2 : 0 )

Branky: 8.a 58. Musa , 34. Ševčík, 87. Masopust

Žluté karty: 1 : 3

Sestavy:

SK Slavia Praha: Markovič – Coufal, Kúdela ( 33. Frydrych ), Takács, Bořil (C) ( 73. Felipe) – Oscar (73. Masopust), Ševčík ( 60.Hellebrand ) – Stanciu, Júsuf Hilál ( 60. Traoré ), Provod – Musa.

Náhradníci: Kovář – Frydrych, Traoré, Felipe, Tecl, Masopust, Hellebrand.



FK Jablonec: V. Hrubý ( 29. Hanuš ) – Plechatý, Jeřábek, Štěpánek, Krob – Hübschman (C) – R. Acosta, T. Pilík, Hämäläinen( 68.Chramosta), Černák( 46.Macháček ) – Doležal( 75. Velich).

Náhradníci: Hanuš – Breda, Chramosta, Macháček, Peřina, Velich, Dočekal.