Letadlo, do kterého se vejde až 189 cestujících odletí z pražského letiště ve čtvrtek ráno a hned po utkání zamíří zpátky do našeho hlavního města. Termín vyšel organizátorům ideálně, protože druhý den je státní svátek. Cena výjezdu činí bez jedné koruny deset tisíc.

„O výjezd do Prištiny je velký zájem, o letadlo bych řekl, že je zájem střední. To je samozřejmě dáno cenou. Alternativní možnosti se dají zvládnout o dost levněji, není to ale v takovém komfortu. My cílíme na to, že se člověk dostane velmi snadno tam i zpátky, navíc přímým letem,“ popisuje Ocetník.

„Plno fanoušků, kteří jezdí pravidelně, si vyřešilo cestu hned po losu. My teď cílíme na lidi, kteří to chtějí mít jednodušší a nechtějí toho tolik zařizovat,“ dodává.

S nápadem vypravit do Kosova vlastní letadlo přišli fanoušci z Tribuny Sever, kteří se organizace zhostili. Nejednalo se ovšem o nic snadného. „Je složité to zorganizovat. Člověk s tím nemá zkušenosti, takže není jednoduché to dát dohromady. Je to specifické. Člověk musí dodržet postupy letecké společnosti a být připraven na všechny možné nenadálé věci. Nejsložitější je ale dohnat všechny lidi a zkoordinovat je,“ říká Ocetník.

„Hlavní úspěch na tom má Tribuna Sever. Byl to jejich nápad a oni ho protlačili. S nápadem přišli asi před čtyřmi nebo pěti týdny a od té doby ho začali intenzivně řešit,“ doplňuje.

I díky iniciativě fanoušků z Tribuny Sever se sešívaní můžou v hlavním městě Kosova těšit na výraznou podporu. Vedle téměř dvou stovek příznivců, kteří dorazí leteckým speciálem, se totiž do Prištiny chystají i další fanoušci vršovického klubu.

„Plno lidí jede po svojí ose. Z Prahy ale žádný přímý spoj neletí. Všichni proto volí letiště mimo republiku a většinou je to s nějakými přestupy,“ popisuje předseda Odboru přátel Slavie.

Hráči pražského klubu budou podporu svých fanoušků každopádně potřebovat. Ve skupině Evropské konferenční ligy si totiž zkomplikovali situaci a se čtyřmi body jsou momentálně až třetí za Sivassporem a Kluží. Zbylé dva zápasy tedy budou pro Slavii v cestě za postupem klíčové. Ve čtvrtek se sešívaní představí v Kosovu, o týden později pak doma v Edenu vyzvou turecký celek. Vybojují si postup?

Jisté je, že její fanoušci, udělají pro úspěch maximum a svůj tým podpoří jak na domácí půdě, tak venku.

