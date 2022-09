Zatím v pohodě u mě i u spoluhráčů. Daří se nám, vyhráváme. Zlomový byl asi zápas s Poláky, od kterého jsme se odrazili, a zatím nám to jde krásně.

Nebyl Raków těžším soupeřem, než jste očekávali?

Čekali jsme, že budou takový soupeř. Dva roky po sobě byli vicemistrem polské ligy, dvakrát vyhráli pohár. Co jsem se bavil s Petrasem (Tomáš Petrášek) v reprezentaci, tak jsou dlouho pospolu, mají náročného trenéra a hrají poctivý defenzivní styl. Čekali jsme, že to bude náročné.

Jaký na vás byl tlak, abyste postoupili do skupinové fáze Evropské konferenční ligy?

Tlak byl velký. Slavia bez pohárů, to by bylo špatné. Tím, že jsme to zvládli, ještě po takovém průběhu, se nám hrozně ulevilo. Všechno z nás spadlo. Obrovská euforie rozhodnout to ve 120. minutě.

Slávistická mašina jede. Teplice inkasovaly v Edenu šest gólů

Stál za vaším herním vzestupem opravdu jen tento úspěch?

Myslím, že jo. Kdybychom to nezvládli, tak by to na nás psychicky spadlo. Psychika hraje velkou roli. Tím, že jsme to zvládli, jsme se dostali do pohody a odrazili se od základních principů, které nám na začátku chyběly. Víc běhat, být agresivnější. Z toho všechno pramení.

Projevuje se i větší a větší sehranost? V létě přišlo hodně nových hráčů.

Určitě jo, vyměnilo se dost hráčů a sestava se dost točila, protože zápasy šly rychle po sobě. Souhra chvilku trvá, než si na sebe zvykneme. Bude to jenom lepší a lepší.

Mluvilo se i o tom, že v základu hraje hodně cizinců. Má tohle nějaký vliv na přístup nebo komunikaci?

Na přístup asi ne, spíš na komunikaci. Cizinci, kteří jsou u nás dlouho jako Traoré nebo Olayinka, už znají principy. Všechno znají a není s nimi problém. Když ale přijdou noví hráči, kteří mají těžší komunikaci a nejsou na to zvyklí, tak pak to asi hraje roli. S postupujícím časem to ale bude lepší a lepší. Bylo to vidět už teď na Ediem Santosovi, který se zlepšuje zápas od zápasu.

Teď vás ale nečeká příliš atraktivní základní skupina. Vyčinili jste za to Vladimíru Šmicerovi, který losoval?

Jo, trošku jsme na Vláďu nadávali. Neměl úplně šťastnou ruku. Co se dá ale dělat, bereme to tak, jak to je. Máme cíl vyhrát skupinu.

ANKETA: Nové dresy fotbalové reprezentace. Šilhavý: Připomínají mi dobu Panenky

Jak těžká bude tahle ligová sezona? Vy a Plzeň zatím neztrácíte body…

Liga bude těžká. Plzni přišla velká injekce peněz z Ligy mistrů, takže si může dovolit poskládat tým tak, jak si přeje. Pořád hrají svůj poctivý fotbal s poctivou defenzivou a zápasy pořád zvládají. Zvládají je i otočit, když prohrávají. Jejich tým má velkou sílu, takže to bude boj až do konce.

Co říkáte na přestup Adama Vlkanovy do Plzně? Neviděl byste ho radši ve Slavii?

Jelikož je to můj kamarád a bývalý spoluhráč, tak bych ho rád viděl ve Slavii. Pro něj to ale dopadlo asi nejlépe, jak mohlo. Zájem pak opadl, teď přišla Plzeň a má možnost si zahrát Ligu mistrů.

Blíží se taky další reprezentační povinnosti. Na konci září budete bojovat o setrvání v elitní skupině Ligy národů.

Bylo by super, kdybychom to zvládli už doma proti Portugalsku. V minulém zápase jsme ale viděli, jakou má Portugalsko sílu a jaké tam má světové hráče. Bude to hodně těžké. Těžko říct, jak to bude vypadat. Myslím, že to bude jiný zápas než u nich. Máme na to zvládnout to, ale bude to fakt těžké. Portugalci jsou favority skupiny.

KVÍZ: Vlkanova připomíná Messiho. Co (ne)víte o obletované hvězdě?

Do Česka by měl přijet i Cristiano Ronaldo, který v Manchesteru United nedostává prostor. Bude si chtít spravit chuť v nároďáku?

Je to možné, že si bude chtít spravit chuť v reprezentaci. Tím pádem hůř pro nás. Na druhou stranu to může být horší i pro něj, že tolik nehraje a nemusí být v takové pohodě, v jaké by mohl být.

Jak to máte vy osobně? Máte radši Ronalda nebo Messiho?

Já mám radši Ronalda. Sleduju ho už odmala, když začínal v Manchesteru. Těším se na něj.

Poslední sraz jste vynechal, jak se těšíte na návrat, navíc v nových dresech?

Na reprezentaci se těším vždycky. Budu rád, až kluky zase uvidím po tom, co jsem vynechal sraz v červnu. Když jsem viděl ty krásné zápasy, co odehráli, tak se těším ještě víc, že si takové zápasy taky zahraju.

Bylo správné rozhodnutí tenhle sraz vynechat?

Nedávno jsem o tom přemýšlel a musím říct, že to dobré rozhodnutí bylo. Fyzicky jsem na tom byl už fakt špatně. Když teď máme rychlý sled zápasů, tak se v nich cítím fyzicky dobře. Nemám žádné zdravotní potíže, nic mě netrápí. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí.

Rozhodla 122. minuta a Schranzova hlavička. Slavia je v pohárové Evropě