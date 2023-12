ROZHOVOR/ Na sobotní zápas Marek Havlík nezapomene do konce života. Obyčejně dává šikovný záložník Slovácka čtyři nebo pět gólů za celou sezonu. Proti Bohemians dal čtyři góly v jednom utkání. Je to jeho ligový rekord, také rekord Slovácka.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) v závěrečném domácím zápase podzimní části FORTUNA:LIGY vyzvali Bohemians 1905. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Za letošní podzimní část ligy se osmadvacetiletý fotbalista hodně zviditelnil.

Před nedávnem odehrál lize tři sta ligových zápasů, aktuálně je s deseti góly také nejlepší ligový střelec.

Udrží ho Slovácko i do dalších sezon? „Moji budoucnost teď neřeším, nechávám to na vánoční volno, až na to bude čas. Proberu to s manažerem panem Nehodou. Máme před sebou ještě poslední podzimní zápas,“ připomíná muž, kterému končí v létě v Uherském Hradišti smlouva.

Tři góly za dvanáct minut. Sparta přejela Jablonec, i když dohrávala v deseti

Trenér Svědík prohlásil, že by s vámi chtěl pokračovat i dál, třeba i někde jinde. Je to také varianta?

To asi není ani na mně. Znovu říkám, že moji budoucnost nechávám po skončení podzimu. Sedneme si v klidu, bude na to čas. Probereme všechny varianty, které přijdou nebo nepřijdou – uvidíme.

Pojďme k zápasu. Jaké je vaše hodnocení?

Začali jsme dobře, dali jsme brzy gól. Vypadlo to, že to bude v klidu, bohužel, po brejku Bohemka vyrovnala. Ještě se nám podařilo dát gól z penalty. Regi (Cicilia) tam někomu nastřelil ruku. Potom jsme udělali vzadu chybičku a Bohemka v nastavení znovu srovnala.

Neuvěřitelné! Záložník Havlík rozstřílel Bohemians. Vstřelil jim čtyři góly

Druhou půlku už jste ovládli, že?

O poločase jsme si něco řekli, chtěli jsme urvat v posledním domácím zápase v roce vítězství. Druhou půlku jsme hráli dobře. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Podařilo se nám dát góly. Bohemka už nic neměla, už jsme to zvládli dohrát v klidu.

Dal jste čtyři góly, je to vaše maximum? Už jste je někdy dal, třeba i za žáky?

Tak to si vůbec nevzpomínám, kdy jsem dal čtyři branky. Jestli jsem vůbec nějaké dal.

S deseti góly jste nejlepší střelec ligy. Jal vám to zní?

Zni to samozřejmě dobře, je to krásné. Jsem rád, že pomáhám hlavně týmu a že mi to tam padá.

Na oslavy Sparty přišlo 9 tisíc fanoušků, exhibici ovládl československý výběr

Láká vás ligová koruna krále střelců?

Nevím, na to je ještě brzy. Na takové cíle se nedívám.

Dal jste gól i slabší pravačkou. To nebývá často, že?

To je pravda, jednu chvíli jsem se bál, že ten balon pravou ani netrefím – ale podařilo se. Taky jsem mohl dát gól i hlavou. Hezky centroval Milda Petržela. Trefil jsem to ramenem, bohužel.

1/4 Zdroj: Mirek Potyka Záložník Slovácka Marek Havlík po zápase s pražskými Bohemians 1905. 2/4 Zdroj: Mirek Potyka Záložník Slovácka Marek Havlík po zápase s pražskými Bohemians 1905. 3/4 Zdroj: Mirek Potyka Záložník Slovácka Marek Havlík po zápase s pražskými Bohemians 1905. 4/4 Zdroj: Mirek Potyka Záložník Slovácka Marek Havlík po zápase s pražskými Bohemians 1905.

Máte na čtyři góly v kabině vůbec nějaký ceník?Rambo už mi něco hlásil, prý to bude dost.

Který gól se vám líbil nejvíc?

Asi ten třetí, ta střela se povedla. Byla tam od obránce trošku teč, asi by to letělo do středu brány. Obránce to trošku vychýlil – zapadlo to tam hezky. Michal Trávník mi radil, že mám střílet z každé pozice, že mi tam spadne úplně všechno.

Dal jste deset gólů a nemáte ani jednu asistenci. Jak je to možné?

Třeba ještě nějaké nahrávky přijdou. Je to asi tím, že se jsem se víc vysunul dopředu. Mám tam od trenéra větší volnost. Hraje se mi tam dobře.

Lvi přehráli i Karlovarsko. Všichni chceme vítězit a podporujeme se, uvedl žolík

Taky jste byl po zápase v kotli mezi fanoušky. Byl to váš nápad nebo si vás vyžádali?

Fanoušci mě volali, šel jsem a bylo to super. Skandovali moje jméno, už při třetím gólu skandovali moje jméno, měl jsem slzy v očích. Bylo to paráda, užíval jsem si to.

Co vás čeká doma od manželky za odměna?

Tak to nevím, to musím ještě zjistit.