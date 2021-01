„Na začátku jsme se trochu hledali, ale pak jsme zápas zvládli s přehledem,“ pochvaloval si Kuchta v rozhovoru pro klubový web.

Jak hodnotíte vítězství na úvod druhé části sezony?

S výsledkem jsem naprosto spokojený, protože to pro nás byl důležitý zápas. Začátek roku jsme chtěli výsledkověi herně zvládnout. Myslím, že se nám to podařilo až v půlce prvního poločasu, Sigma nás sice zatlačila, inkasovali jsme, ale do poločasu jsme se zvedli a dali branky. Pak už se nám hrálo snáz.

Čeká vás náročné jaro, tři body se na jeho startu počítají, že?

Určitě. Olomouc hraje fantasticky, má dobře rozjetou sezonu a na začátek to byl těžký soupeř. Vítězství nám hodně pomůže, navázali jsme na vlnu z minulého roku a budeme se snažit v ní i nadále pokračovat.

Příprava nebyla úplně podle představ. Zrušené soustředění, hodně pozitivních testů na covid, žádné přátelské utkání…

Nebáli jsme se, ale věděli jsme, že nás to potkalo. Nechtěli jsme na to myslet a chtěli odevzdat maximum. Na to, co jsme si prožili v přípravě, to snad tak hrozné nebylo.

Neprojevila se nerozehranost v úvodu zápasu?

Ze začátku asi ano, trošku jsme se hledali. Ale myslím si, že jsme to pak zvládli úplně s přehledem.

Vy osobně jste vstřelil dva góly už počtvrté ve své ligové kariéře. Jak moc daleko je hattrick?

Ten mi asi není přáno dát, ale jsem rád, že jsem dal alespoň dva góly a pomohl jsem týmu i jinak, než jen svým poctivým běhavým výkonem.

Zatrnulo vám při penaltě, když Mandous vaši první střelu vyrazil?

Je to tak, spadl mi obrovský kámen ze srdce. Nechtěl jsem to týmu pokazit, ale na druhou stranu jsem si věřil, že penaltu proměním. V kabině mi kluci řekli, že jsem útočník, že chtějí, abych dával branky. Ale Kudy to trefuje úplně s přehledem a myslím si, že exekutora měnit nebudeme.

Jak náročné byly souboje s olomouckou obranou?

Byli důrazní, dobře si mě hlídali a bránili mě na tělo. Snažil jsem se dělat servis pro naše záložníky, kteří jsou hodně kreativní. Myslím si, že nám to trošku drhlo, ale potom se nám začalo dařit, dostali jsme se do pěkných kombinací. Beneš je tvrdý stoper, má olomouckému týmu co nabídnout.

Už v úterý vás čeká pohárové utkání s Duklou. Je velkou výhodou, že máte široký kádr?

Asi ano, protočíme sea dostanou šanci jiní hráči, kteří si to zaslouží. Je pak na trenérech, jakou sestavu zvolí. My samozřejmě chceme jít do finále a pohár vyhrát. Kluci určitě odvedou fantastickou práci.