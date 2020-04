Na Spartě to zrovna idylicky neskončilo. Vztahy mezi Haškem a letenským klubem se začaly bortit už na začátku zimní přípravy a definitivně se zhroutily v momentě, kdy fotbalista doručil na sparťanskou adresu výpověď. To ale ve Spartě nechtějí nechat jen tak a hodlají se bránit.

Zájem odejít do zahraničí měl být ze strany Haška už na začátku celého sporu. V hledáčku jej měl izraelský Maccabi Haifa, Sparta s nabídkou souhlasila, ovšem Hašek svůj zájem posléze přehodnotil a z transferu sešlo.

İDDİA | Beşiktaş transferde Martin Hasek'le anlaştı https://t.co/nJnn06GTLl — Ajans Beşiktaş (@ajansbesiktastr) April 9, 2020

Nyní přišla turecká média s tím, že by měl syn bývalého reprezentanta zamířit do Besiktase Istanbul. Pro istanbulský tým by šlo o finančně výhodný nákup, neboť čtyřiadvacetiletý fotbalista by jeho řady posílil jako volný hráč zdarma.