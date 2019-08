Hlavní role se ujal Martin Hašek. Hbitý záložník se poprvé prosadil na konci úvodní desetiminutovky. Hložek mu přistrčil míč do běhu a jeho rána po zemi zapadla za brankáře Budínského.

O chvíli později mohlo být ještě veseleji. Plavšičův centr ze standardní situace si našel za obranou Radakovič, ale trefil zblízka pouze boční síť. "Co jsme si řekli, to jsme plnili. Hráli jsme vysoko presink a dostávali se do dobrých šancí," pochvaloval si záložník Michal Trávník.

Hosté se v ofenzivě dlouho trápili, první zajímavá příležitost přišla po půlhodině hry, kdy z nenápadné akce málem udeřili. Procházkova technická rána z první však dopadla na břevno. Hlavou poté z dobré pozice ještě vystrašil domácí celek Hrubý.

Taktovky se pak znovu ujal Hašek. Ten nejprve připravil dobrou šanci pro Kozáka, jenž ale těsně minul levou tyč. A tak se o druhou trefu musel postarat sám muž s číslem 21 na zádech. Radakovič nakopl míč do pokutového území a defenziva hostů nechala proletět míč až k Haškovi, který se zjevil před Budínským a trknul hlavou míč přes ostravského brankáře do sítě.

"První poločas rozhodl utkání. Chyběl nám kontaktní gól," litoval kouč Baníku Bohumil Páník.

Zasloužená výhra

Druhý poločas příliš fotbalové zábavy dlouho nepřinášel. Sparta hlídala dvoubrankové vedení, dopředu se příliš nepouštěla a ani hostující tým nedokázal nic kloudného vymyslet. První větší vzrušení přišlo až s nástupem Benjamina Tetteha, který se během krátké chvíle dostal hned do tří zajímavých příležitostí, ale Budínský pokaždé jeho pokusy kryl stejně jako Haškovu ránu.

Na druhé straně pak dvakrát zazlobil Dame Diop, ale ani on nepohnul se skóre. Sparta tedy zvítězila 2:0 a spravila si chuť po vypadnutí z pohárů. "Ve druhém poločase nám trochu došly síly, ale i tak jsme mohli vítězství pojistit. Příležitostí jsme měli více než soupeř. Výhra je zasloužená," prohlásil trenér letenského celku Václav Jílek.

AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava 2:0 (2:0)

Branky: 10. a 39. Hašek

Sparta: Nita – Sáček, Radakovič, Hancko, Hanousek – Hložek, Mandjeck (76. Krejčí), Trávník, Hašek, Plavšič (87. Graiciar) – Kozák (72. Tetteh).

Baník: Budinský – Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman – Reiter (73. Baroš), Jánoš, Hrubý (65. Jirásek), de Azevedo – Kuzmanović, Smola (59. Diop).

ŽK: Kozák - Smola, Procházka, Fillo, de Azevedo

Diváci: 14 123