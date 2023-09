/FOTOGALERIE/ Sobotní fotbalové odpoledne přineslo více než šesti tisícovkám diváků v Ďolíčku spíše opatrnější představení. Domácí Bohemians remizovali s Ostravou 1:1 a to podstatné se odehrálo až v posledních deseti minutách. V 79. minutě Křapka poslal klokany do vedení, v 87. minutě srovnal po minutě pobytu na hřišti střídající Šín.

Fotbalisté Bohemians v Ďolíčku remizovali 1:1 s ostravským Baníkem. | Foto: Deník/Michal Káva

Jako první zahrozil v Ďolíčku Baník. Po čtvrthodině hry se dostal ke hlavičce Buchta, měla solidní razanci, přesto si s ní domácí gólman Jedlička poradil. Na druhé straně si ve 22. minutě naskočil na centr Puškáč a jen těsně minul zadní tyč.

Ve 27. minutě se rozhodl k dalekonosné střele hostující Boula, Jedlička ji dokázal líznout rukavicí na břevno. Trápící se Almási poté z otevřené dorážky zcela minul. Před pauzou to ještě zkoušel z velkého úhlu Kubala, Jedlička byl však pozorný.

Po změně stran se toho moc nedělo. Až do 79. minuty, kdy domácí Hrubý zakroutil standardku na hlavu Křapky, který otevřel skóre zápasu. Baník zachránil v 87. minutě střídající Šín, jenž se po pouhé minutě na hřišti trefil přesně k tyči z hranice šestnáctky.

"V první půli byl opticky lepší Baník. Měl častěji míč v držení a vypadal tak, že je to spíš on, kdo udává tempo. Šancí moc k vidění nebylo, šlo o takové náznaky. V podstatě nejvážnější byla ta střela do břevna. Po pauze jsme si v určité fázi vytvořili drtivý tlak. Povedlo se nám dotlačit do sítě kýžený gól, ale pak dostaneme gól. Přitom jsme byli před brankou ve velkém počtu. Měli bychom to dohrát. Pokud vedete 1:0 v takovém zápase, měli bychom to uhrát. Bezprostředně po utkání jsem zklamaný," řekl k utkání kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Bohemians – Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 79. Křapka – 87. Šín. Rozhodčí: Rouček – Hájek, Leška. ŽK: Puškáč, Prekop, Matoušek – Boula, Almási, Kubala, Ndefe. Diváci: 6079.

Bohemians: Jedlička – Hůlka, Křapka, Hybš – M. Dostál, R. Hrubý, Jánoš (65. Köstl), Kovařík – Smrž (78. Beran) – Prekop (90+6. Kozák), Puškáč (46. Jan Matoušek). Trenér: Veselý.

Ostrava: Letáček – Ndefe, Lischka, Pojezný, Kpozo (86. Madleňák) – Boula (86. Šín) – Buchta (86. J. Juroška), Rigo, Ewerton (90+2. Tetour) – Almási, Kubala (72. Tanko). Trenér: Hapal.