Narodil se ve Skalce u Prostějova, odkud to do Kroměříže trvá autem méně než půl hodiny. Když tedy los MOL Cupu přisoudil pražské Slavii Hanáckou Slavii, jednalo se pro Mojmíra Chytila tak trochu o návrat domů. „Jsem tady doma, přijelo hodně kamarádů. Jsem rád, že jsem je mohl zase vidět. Babička byla podle mě poprvé na fotbale,“ vyprávěl po výhře 2:0 reprezentační útočník, který se podepsal pod druhou branku sešívaných.

Mojmír Chytil v dresu Slavie. | Foto: Profimedia

„Pro babičku je to do Prahy složitější, takže jsem rád, že byla tady a mohl jsem ji po dlouhé době vidět,“ doplnil Chytil, kterého potěšilo, že před svými příbuznými a kamarády mohl oslavit i vstřelenou branku.

„Byl to rychlý brejk, Standa Tecl mi dal skvělý balón. Připravil jsem si to na prsa, potom už jsem viděl, že hráč proti mně vyběhl, já si to dal přes něj. A potom jsem zakončil na zadní tyč,“ popisoval gólovou situaci sám slávistický střelec. Branka by mohla pomoci i jeho sebevědomí, vždyť naposledy se trefil už 3. září proti Karviné.

Poté přišla dvě bezbranková představení za reprezentaci a góly nepřibyly na Chytilovo konto ani proti Pardubicím a Spartě. „Věřím, že mi to pomůže. Jsem rád, že mi to tam padlo a snad se mi gólově začne dařit i v lize a dám další góly,“ přál by si čtyřiadvacetiletý útočník.

I díky němu přišla ve středu do Kroměříže na fotbal rekordní návštěva. Zápas dvou Slavií totiž sledovalo 4197 fanoušků. „Bylo to super, řvali Hanáci, takže jsem měl podporu z obou táborů. Byl jsem asi nejvíc spokojený tady,“ netajil Chytil a docenil kouzlo podobných zápasů, které nabízí jedině pohárová střetnutí.

„Mám to moc rád. Pro lidi, co jsou z menších měst a vesnic, které hrají tyhle zápasy, je to oživení sezony, když přijede nějaký velký klub. Tyhle zápasy mám rád, pro mě je to super,“ vyprávěl Chytil.

Ten mohl zpátky do hlavního města odjíždět naprosto spokojený. Zpátky doma se připomněl gólem a svůj úkol zvládla i celá Slavia, která se vítězstvím 2:0 posunula do další fáze soutěže. „S tím jsme sem jeli, jsem spokojený. Věděli jsme, že nás nebude čekat jednoduchý zápas, přišlo hodně lidí, za což jsem rád. Úkol splněn,“ zakončil spokojeně Chytil.